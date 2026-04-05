Na noite do último sábado (4), no Meta Apex, em Las Vegas (EUA), Renato Moicano finalizou o escocês Chris Duncan no segundo round e saiu vencedor da luta principal do UFC Vegas 115, pelo peso-leve (até 70,3 kg). Ao fim da luta, o brasileiro falou ao microfone ainda no octógono e fez um desabafo direcionado aos fãs.

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➡️ Moicano finaliza Duncan e vence luta principal do UFC Vegas 115

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Moicano mostrou mais uma vez seu jeito espontâneo e irrevente e não mediu palavras ao se comunicar com aqueles que o acompanham. Na sequência, o lutador pediu para que se increvessem no canal dele no Youtube.

— F***-se os fãs. Eu amo vocês, mas f***-se vocês todos.

Após o momento "de cabeça quente", o brasileiro desenvolveu o assunto na entrevista coletiva pós-luta. Ele esclareceu que ama seus fãs, mas que a relação de amor e ódio é normal e fica ainda mais aflorada em momentos de derrota.

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— Eu amo os fãs, mas os fãs só amam quem está vencendo. A vida é assim, é o que é. Então, eu amo os fãs, mas f***-se os fãs também, sabe? Nós precisamos dos fãs, por isso que você precisa entreter, mas assim que você começa a perder, eles começam a te odiar. É a vida, e está tudo bem também. Sem problemas.

Renato Moicano vence luta principal do UFC Vegas 115 por finalização (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

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As críticas à Moicano parte do fato dele, antes do triunfo deste sábado (4), ter vencido pela última vez em setembro de Paris 2024, em Paris. Após isso, o brasileiro saiu derrotado das duas lutas que travou em 2025 - contra Islam Makhachev e Beneil Dariush.

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— Fiquei muito tempo sem vencer, e toda vez que eu via um comentário, era "Moicano acabou"… Às vezes, você simplesmente não tem a apreciação dos fãs. Mas de novo, não os culpo, a vida é assim. Eu sou fã também. Tem caras que eu olho e penso, "esse cara é bom", aí ele começa a perder e eu digo, "esse cara é uma m***", eu faço o mesmo!

Moicano é o atual 10º colocado do ranking dos leves. Aos 36 anos, e no UFC desde dezembro de 2015, ele acumula 21 vitórias, 13 derrotas e um empate em lutas. Para a próxima, o brasiliense pediu um dos grandes nomes da organização, como Brian Ortega, Paddy Pimblett, Dan Hooker e Benoit Saint-Denis.

Como foi a luta entre Renato Moicano e Chris Duncan no UFC Vegas 115?

Primeiro round

O duelo começou com os lutadores relutantes nas ações, mas com Moicano mais agressivo, levando o embate para a grade. Após isso, Duncan aplicou golpes perigosos, respondidos à altura com entradas fortes e precisas do brasileiro.

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Segundo round

No segundo assalto, Moicano continou agressivo nos ataques e, com um cruzado, derrubou Duncan. Mostrando total domínio, o brasileiro levou a luta para o chão e continuou golpeando o adversário. Após isso, no jiu-jitsu, foi questão de tempo até Moicano aplicar um mata-leão e finalizar o adversário.