Alice Pereira celebra recordes e performance da noite no UFC: 'Modo chorona'
Aos 20 anos, brasileira nocauteou a americana Hailey Cowan
- Matéria
- Mais Notícias
Além de Renato Moicano, que venceu em grande estilo a luta principal do UFC Vegas 115, outros dois brasileiros também fizeram bonito neste sábado. Ambos com nocautes no segundo round, Alessandro Costa e Alice Pereira ganharam a performance da noite e embolsaram, cada um, US$ 100 mil.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Parceiro de treinos de Diego Lopes, Costa derrotou o australiano Stewart Nicoll.
Aos 20 anos, Alice, atleta mais jovem da história a vencer e a nocautear no UFC, saboreou sua primeira vitória em duas lutas na organização, ao superar a americana Hailey Cowan.
- E aí, Brasil. Modo chorona já foi ativado, agora só agradecer minha família, meus amigos, meu time, foi tudo por vocês. Queria esse nocaute para ajudar vocês, amo muito vocês. Estou aqui para quebrar recordes e colocar meu nome na história do UFC - celebrou a peso-galo brasileira .
Em uma luta entre brasileiras no UFC Vegas 115, Virna Jandiroba derrotou Tabatha Ricci (vídeo abaixo).
Luta da noite no UFC Vegas 115
Já o duelo Tommy McMillen x Manolo Zecchini, que terminou com nocaute do primeiro no round inicial, faturou o bônus de Luta da Noite do UFC Vegas 115.
Confira os resultados do card preliminar
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Thomas Petersen (113,8 Kg) vence Guilherme Pat (BRA) por decisão majoritária
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa (BRA) venceu Stewart Nicoll (AUS) por nocaute técnico
Peso-leve (até 70,3 Kg): Darrius Flowers (EUA) venceu Lando Vannata (EUA) por nocaute
Peso-galo (até 61,2 Kg): Alice Pereira (BRA) venceu Hailey Cowan (EUA) por nocaute
Peso-médio (até 83,9 Kg): Tresean Gore (EUA) venceu Azamat Bekoev (RUS) por finalização
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Dione Barbosa (BRA) venceu Melissa Gatto (BRA) por decisão majoritária
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kai Kamaka III (EUA) venceu Dakota Hope (EUA) por decisão dividida
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias