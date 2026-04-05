menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Lutas

Alice Pereira celebra recordes e performance da noite no UFC: 'Modo chorona'

Aos 20 anos, brasileira nocauteou a americana Hailey Cowan

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/04/2026
02:42
Alice Pereira comemora a primeira vitória no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
imagem cameraAlice Pereira comemora a primeira vitória no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Além de Renato Moicano, que venceu em grande estilo a luta principal do UFC Vegas 115, outros dois brasileiros também fizeram bonito neste sábado. Ambos com nocautes no segundo round, Alessandro Costa e Alice Pereira ganharam a performance da noite e embolsaram, cada um, US$ 100 mil.

continua após a publicidade

Relacionadas

Parceiro de treinos de Diego Lopes, Costa derrotou o australiano Stewart Nicoll.

Aos 20 anos, Alice, atleta mais jovem da história a vencer e a nocautear no UFC, saboreou sua primeira vitória em duas lutas na organização, ao superar a americana Hailey Cowan.

continua após a publicidade

- E aí, Brasil. Modo chorona já foi ativado, agora só agradecer minha família, meus amigos, meu time, foi tudo por vocês. Queria esse nocaute para ajudar vocês, amo muito vocês. Estou aqui para quebrar recordes e colocar meu nome na história do UFC - celebrou a peso-galo brasileira .

Em uma luta entre brasileiras no UFC Vegas 115, Virna Jandiroba derrotou Tabatha Ricci (vídeo abaixo).

Luta da noite no UFC Vegas 115


Já o duelo Tommy McMillen x Manolo Zecchini, que terminou com nocaute do primeiro no round inicial, faturou o bônus de Luta da Noite do UFC Vegas 115.

continua após a publicidade

Confira os resultados do card preliminar

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Thomas Petersen (113,8 Kg) vence Guilherme Pat (BRA) por decisão majoritária
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa (BRA) venceu Stewart Nicoll (AUS) por nocaute técnico
Peso-leve (até 70,3 Kg): Darrius Flowers (EUA) venceu Lando Vannata (EUA) por nocaute
Peso-galo (até 61,2 Kg): Alice Pereira (BRA) venceu Hailey Cowan (EUA) por nocaute
Peso-médio (até 83,9 Kg): Tresean Gore (EUA) venceu Azamat Bekoev (RUS) por finalização
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Dione Barbosa (BRA) venceu Melissa Gatto (BRApor decisão majoritária
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kai Kamaka III (EUA) venceu Dakota Hope (EUA) por decisão dividida

Renato Moicano venceu a luta principal do UFC Vegas 115 (Reprodução)
Renato Moicano venceu a luta principal do UFC Vegas 115 (Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias