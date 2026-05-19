Colby Covington se aposenta do UFC: relembre polêmicas

Um dos mais polêmicos lutadores da história do UFC está, finalmente, aposentado. O americano Colby Covington, aos 38 anos, cujo apelido é 'Caos', encerrou sua trajetória na principal organização de MMA do planeta.

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O adeus do provocador atleta estadunidense, que chegou ao UFC em 2014, vindo do wrestling universitário, deixa mais polêmicas do que saudades, certamente.

E um dos momentos que marcaram a carreira de Covington aconteceu em São Paulo, mais precisamente no Ibirapuera, em 2017, no co-evento principal da oite. Após derrotar o anfitrião, Demian Maia, o americano chamou o país de 'chiqueiro' e os torcedores presentes no Ginásio do Ibirapuera de 'animais imundos'. O provocador foi para o vestiário sob uma chuva de objetos.

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Dois anos depois, o estadunidense, após vencer Robbie Lawler, voltou a provocar a ira de torcedores.

Provocação e derrota no UFC 245

- Vamos falar da lição que Robbie deveria ter aprendido com seu grande amigo Matt Hughes. Você fica longe dos trilhos quando o trem vem, novato - disparou, ainda no octógono, referindo-se a um atropelamento por um trem, que deixou Hughes com sequelas.

Outro episódio bastante polêmico protagonizado por Covington foi em 2019, no UFC 245. Antes de enfrentar o nigeriano Kamaru Usman, Convington disse que Glenn Robinson, ex-técnico do rival, que falecera um ano antes, teve um 'ataque cardíaco de todos os anos que Usman ficou correndo da luta' com ele. No octógono, mais uma derrota para o falastrão americano.

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