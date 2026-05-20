Jon Jones exalta evento de Jake Paul: 'Melhor que o UFC'

Embora não seja lutador, Dana White enfilera rivalidades no mundo das lutas – como o influenciador Jake Paul, por exemplo. O presidente do UFC e o boxeador são "inimigos" declarados, mas deixam as disputas para os negócios. No último sábado (16), dois eventos de MMA simultâneos dividiram os fãs e disputaram audiência.

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Inclusive, essa foi a primeira vez que a Most Valuable Promotions, empresa de Paul, se aventura nas artes marciais mistas, sendo conhecida principalmente por seus eventos de boxe. A estreia foi um sucesso, chegando a ser considerada superior ao Ultimate por Jon Jones, lendário lutador da organização de White. O ex-campeão dos meio-pesados e pesados elogiou, especialmente, a parte estrutural do evento.

— Achei a promoção da MVP absolutamente incrível. Acho que foi até melhor que o UFC. Nunca estive em um evento assim, com máquinas de fumaça e televisões por toda parte, lutadores excelentes — disse "Bones".

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Estreia da MVP no MMA

A primeira edição do MVP MMA movimentou uma quantia um tanto quanto impressionante. O evento liderado por Ronda Rousey e Gina Carano entregou mais de US$ 6,6 milhões em bolsas para os 22 lutadores inscritos. Entre eles, destacam-se quatro brasileiros, incluindo o lendário Junior Cigano, que terminou nocauteado. Veja os números detalhados.

Junior Cigano é derrotado no MVP MMA 1 (Foto: Sarah Stier/Getty Images for Netflix/AFP)

'Bones' vive crise no Ultimate

Em junho de 2025, Dana White anunciou oficialmente a aposentadoria de Jon Jones do UFC. Com isso, o então campeão deixou vago o cinturão dos pesos-pesados, que passou a ser ocupado por Tom Aspinall. Na ocasião, o inglês já era o campeão interino da categoria, posição que conquistou em meio aos problemas que mantinham "Bones" afastado do octógono.

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Não demorou para que Jon voltasse atrás em sua decisão após descobrir que haveria um evento na residência presidencial dos Estados Unidos. Depois de ser desafiado por Alex Pereira, Jones passou a promover a possível luta contra o brasileiro no histórico card do UFC Freedom — como foi nomeado o evento da Casa Branca. A aprovação da organização, no entanto, nunca chegou, o que desagradou o lutador.

Em meio a trocas de farpas entre Dana e Jon Jones, o ex-campeão decidiu pedir sua demissão do UFC ao afirmar que havia sido desrespeitado. Agora, parece que a trajetória de Bones dentro de um ringue ou octógono realmente chegou ao fim.

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