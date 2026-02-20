Ex-campeão do UFC rebate brasileiro: 'Prazer em amassar você'

Aljamain Sterling, ex-campeão peso-galo do Ultimate, respondeu ao desafio do brasileiro Vinícius "Lokdog" Oliveira e reforçou o desejo de que o combate aconteça. O norte-americano publicou em suas redes sociais que "amassaria" o adversário, apesar de estarem em categorias diferentes na organização.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

— Falei bem de você, mas esse é um desafio que não faz o menor sentido. Ainda assim, estou esperando notícias de luta desde dezembro. Terei o maior prazer em amassar você, seu desgraçado — escreveu Sterling em sua conta no X (antigo Twitter).

Sterling dominou a divisão até 61 kg entre 2021 e 2023, período em que defendeu o cinturão com sucesso em três oportunidades, antes de ser destronado por Sean O'Malley.

Vinícius Lokdog, que também competia no peso-galo, decidiu mudar os rumos da carreira após uma derrota dura no UFC Las Vegas 113 e anunciou sua subida para a categoria dos penas (até 66 kg).

continua após a publicidade

— Categoria nova, adversários conhecidos, sem sustos. Quero lutar mais vezes no ano, ganhar mais dinheiro e chegar mais rápido ao cinturão. Sem falar que estou sabendo que o Sterling tem pesadelos comigo e até avisou o amigo dele, Merab [Dvalishvili], sobre isso. Se ele quiser, eu quero — rebateu Lokdog.➡️UFC Vegas de abril terá mais quatro brasileiros em ação

Alex Poatan anuncia mudança de categoria

Na tarde da última quinta-feira (19), Alex Poatan publicou um vídeo nas redes sociais mostrando seu novo peso. O lutador, que competia na categoria meio-pesado (até 93 kg), apareceu no vídeo com 110 kg, o que confirma sua preparação para competir definitivamente no peso-pesado.