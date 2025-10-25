Estrangeiros reagem à atuação de Jailton Malhadinho no UFC 321: 'Te desprezo'
Lutador brasileiro é derrotado pelo russo Alexander Volkov neste sábado (25)
A segunda luta do card principal do UFC 321 terminou sem muitas alegrias para o Brasil neste sábado (25). Enquanto o Jailton "Malhadinho" Almeida buscava confirmar o domínio no chão, o russo Alexander Volkov pontava com fortes golpes significativos. Em meio a polêmicas sobre suas habilidades, o brasileiro continuou a ser criticado por torcedores estrangeiros pela derrota.
Durante a semana em Abu Dhabi, o nome de Malhadinho foi envolvido em uma polêmica com um áudio vazado de Daniel Cormier, comentarista do UFC. No registro, o norte-americano exaltou o atual campeão dos pesados, Tom Aspinall, e desmereceu Jailton ao afirmar que o brasileiro "não sabia lutar" e que o futuro de Aspinall na categoria seria tranquilo.
Brasileiro é criticado por derrota no UFC
Tradução: "Eu absolutamente te desprezo, Jailton Almeida"
Tradução: "Não é legal, Jailton Almeida. Você é melhor que isso."
Tradução: "Jailton não sabe lutar"
Tradução: "Jailton Almeida chegar perto desse título seria o fim da categoria. Esse cara é péssimo para o esporte (risos)"
Tradução: "DC estava certo. Almeida não é um bom lutador."
Tradução: "Almeida é muito chato"
Tradução: "Almeida luta bêbado"
Tradução: "Jailton Almeida está feliz com o desempenho dele? Meu Deus… Que cara chato esse…"
Tradução: "RASGUE O CONTRATO DE ALMEIDA"
Veja o card completo e detalhes do UFC 321
FICHA TÉCNICA
UFC 321
📆 Data: 25 de outubro de 2025
⏰ Horário: A partir de 11h (horário de Brasília)
🌍 Local: Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 15 horas
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall (115,6 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Mackenzie Dern (52,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Mario Bautista (61,4 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (RUS) venceu Jailton "Malhadinho" Almeida por decisão divida
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Azamat Murzakanov (RUS) venceu Aleksandar Rakic (SER) por nocaute técnico no primeiro round
Card Preliminar - 11 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Quillan Salkilld (AUS) venceu Nasrat Haqparast (MAR) por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (RUS) venceu Jun Yong Park (KOR) por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (SVK) venceu Mateusz Rebecki (POL) por decisão majoritária
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (BRA) venceu Louie Sutherland (ENG) por finalização no primeiro round
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (ENG) venceu Jose Miguel Delgado (MEX) por decisão unânime
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (EGY) venceu Chris Barnett (ESP) por decisão unânime
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Mitch Raposo (EUA) venceu Azat Maksum (KAZ) por decisão unânime
Peso-palha (até 52,1 Kg): Mizuki Inoue (JPN) venceu Jaqueline Amorim (BRA) por decisão unânime
