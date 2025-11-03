Charles do Bronx revela 'burrice' em derrota pelo cinturão do UFC

Antes da vitória avassaladora no Rio de Janeiro, Charles do Bronx passou uma dura derrota contra Ilia Topuria no UFC 317. A disputa pelo cinturão dos leves aconteceu em junho deste ano e marcou o primeiro nocaute da carreira do brasileiro. Meses depois, o ex-campeão voltou a analisar seus próprios erros no combate.

A análise aconteceu durante seminário idealizado por Do Bronx no final do mês de outubro. Segundo o peso-leve, a estratégia previamente estabelecida contra Topuria não foi seguida por "burrice".

— Porque eu fui burro. O cara é mais curto do que eu. Boxe sério, o que eu tinha que fazer? Mais na longa, chutava igual eu fiz com essa, fazendo ele vir, matando, e aí desce o tiro. O que eu falei? Vou botar pra baixo e vou botar a mão. Eu botei a mão. Só que ele botou a mão primeiro em mim. Então eu fui burro. Acontece, faz parte da luta. O que vai fazer? A tua mente. Voltar de novo, foi o que aconteceu. Voltar mais forte — disse Charles.

Apesar das duras autocríticas, Charles destacou a importância de separar as adversidades e seguir em frente. E é inegável que Do Bronx voltou mais forte, como pôde ser visto na luta contra Mateusz Gamrot na Cidade Maravilhosa. O brasileiro conseguiu a finalização, sem sustos, sobre o polonês no segundo round.

Falha na estratégia

Não é a primeira vez que Do Bronx comenta sobre a derrota do UFC 317. Na época, em entrevista ao "Ag. Fight", o brasileiro reconheceu ter deixado de executar a estratégia planejada e apontou falta de movimentação como fator determinante para a derrota.

Na entrevista, Charles revelou que o plano era lutar afastado e usar chutes na panturrilha, jabs e pisões nos joelhos e outras combinações de ataques. Porém, não foi colocado em prática. Ele admitiu, então, o erro que permitiu Topuria encaixar a sequência de golpes decisiva.

— (A estratégia era) bater e sair, pisar nos joelhos, usar as sequências de mão para poder chutar em cima, na cabeça. Manter a distância com meus frontais, que eu tinha treinado muito. Muito chute na panturrilha e muito pisões nos joelhos. Quando começou a luta, eu fiquei muito parado recebendo os golpes, tentando tirar os golpes com a mão, colocar o golpe de cotovelo, conseguir conectar um golpe de cotovelo, de encontro, coisas que era para ter feito e que eu não fiz — afirmou o lutador.

Relembre como foi a luta no UFC 317

No soar do gongo, os lutadores buscaram o centro do octógono. Em menos de um minuto, o combate foi para o chão, onde do Bronx quase conseguiu uma finalização no pé do rival.

Sem querer entrar na zona de conforto do brasileiro, Topuria esperou o adversário levantar enquanto desferia chutes. Os lutadores se levantaram e, em uma combinação de direto e cruzado, o espanhol conseguiu encerrar a luta contra Charles do Bronx por nocaute.