Charles Do Bronx está focado em fazer história no UFC e tem luta marcada contra Rafael Fiziev em 11 de outubro.

O ex-campeão peso leve Charles Do Bronx está empenhado em seguir fazendo história no UFC para o Brasil. Mesmo com luta marcada diante de Rafael Fiziev no UFC Rio do próximo dia 11 de outubro, o brasileiro já tem feito planejamento de carreira e garante que está em busca de ‘’coisas gigantes para o Brasil’’.

Em entrevista ao LANCE!, Oliveira declarou que está focado nos treinos para o duelo com Rafael Fiziev, mas declarou que tem grandes coisas no horizonte.

- (O que eu estou planejando) São coisas gigantes, coisas boas para nós, para o nosso Brasil. Porque eu penso assim, tudo aquilo que a gente tem feito é para fazer história para o povo brasileiro, para abrir mais portas para essa molecada que vem chegando com força total. Para mostrar o poder que o nosso Brasil tem. Agora eu quero só focar, treinar e fazer história, sabe? - indagou Oliveira.

Foco segue sendo o cinturão do UFC

Do Bronx quer voltar a ser campeão do UFC (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)

Apesar de vir de derrota em luta de título, Do Bronx acredita que o foco deve estar sempre em lutar novamente pelo cinturão. O brasileiro quer focar em fazer grandes lutas e continuar escrevendo a sua história, pois assim, ele estará automaticamente buscando o título.

- O cara que está na divisão seja peso leve, galo ou pena, não importa. Se ele não tem o foco no título, ele está fazendo algo errado. Você tem que pensar no título, que é o que vai te fazer caminhar para frente. O meu foco completo é me tornar campeão de novo, mas não quero simplesmente focar nisso. Quero fazer grandes lutas, continuar fazendo história, porque se a gente foca nessas coisas, está focando no título. Se eu faço lutas boas, o título fica mais perto, se eu faço lutas memoráveis, que geram dinheiro, que dão aquele boom, eu estarei mais perto do título. Então o meu foco é esse.

Críticas não afetam

Do Bronx não liga para críticas (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)

Ao ser anunciado como main event do UFC Rio, Do Bronx recebeu algumas críticas por ter voltado rápido demais após ser nocauteado por Ilia Topuria no fim de junho deste ano. O brasileiro disse que não se incomodou em ser criticado, mas declarou que algumas ponderações foram feitas apenas por ‘’mídia’’.

- Tudo na vida tem críticas. Algumas são construtivas, outras apenas para encher linguiça. Aquilo que é bom, a gente escuta com os dois ouvidos e guarda e o que é ruim entra em um ouvido e sai em outro. Muita gente me criticou por voltar cedo demais, mas se fosse por mim eu voltava ainda mais cedo. Eu agradeço a todo mundo que me mandou uma crítica construtiva, tá ligado? A gente está na vida para viver e não só ficar existindo, então o mais importante é fazer o que queremos. Teve gente que falou muita bosta, só para ter mídia, essa é a realidade. Agora para aqueles que se preocuparam de verdade, eu agradeço de coração - declarou o ex-campeão.