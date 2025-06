Charles "Do Bronx" Oliveira foi nocauteado por Ilia Topuria no primeiro round da disputa pelo cinturão dos pesos-leves (70 kg) no último sábado (28), durante o UFC 317. A derrota estendeu para nove a sequência negativa da "maldição" de lutadores brasileiros em eventos principais do UFC em 2025, período em que nenhum atleta do país conseguiu vencer quando escalado como atração principal.

Maldição brasileira em 2025

A série de insucessos começou em janeiro, quando Amanda Ribas perdeu para Mackenzie Dern e Renato Moicano foi finalizado por Islam Makhachev. Em fevereiro, Gregory "Robocop" sofreu nocaute aplicado por Jared Cannonier.

Alex "Poatan" perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) para Magomed Ankalaev em março. No mês seguinte, Diego Lopes foi superado por Alexander Volkanovski e Carlos Prates teve sua invencibilidade interrompida por Ian Machado Garry.

Em maio, Deiveson Figueiredo não conseguiu superar Cory Sandhagen no UFC Des Moines. Gilbert "Durinho" Burns também saiu derrotado do confronto contra Michael Morales no UFC Vegas 106.

Os fãs brasileiros têm expressado frustração com a atual fase dos lutadores nacionais. Muitos se referem à situação como uma "maldição" que afeta os atletas do Brasil quando colocados como protagonistas dos eventos.

Próxima chance

A próxima oportunidade para quebrar a "maldição" acontecerá em 12 de julho, quando Tallison Teixeira, o "Xicão", enfrentará o veterano Derrick Lewis no evento principal do UFC Nashville. Aos 25 anos, Teixeira fará sua primeira aparição como lutador principal em um card do UFC. O jovem peso-pesado chega para este desafio com um cartel invicto de oito vitórias na carreira.

Os nove reveses consecutivos ocorreram em diferentes eventos realizados nos Estados Unidos e outras localidades ao longo do primeiro semestre de 2025.

