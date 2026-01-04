As consequências do golpe de Cyril Gane, no UFC 321, continuam a afetar Tom Aspinall, o que coloca em risco a continuação de sua carreira no mundo das lutas. Após o campeão os pesados anunciar novos procedimentos cirúrgicos, o comentarista Joe Rogan destacou que a gravidade da lesão pode significar uma aposentadoria precoce do octógono.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

— O Tom ainda não consegue enxergar direito. O olho direito continua comprometido. A realidade é que ele talvez nunca mais lute. Quem sabe? Se a cirurgia não der certo, ele ainda pode ter sérios problemas na visão. Pelo que parece, há algum dano em tendão ou algo do tipo. Olhos são muito complicados, nunca dá para prever. A menos que você seja um completo psicopata como Michael Bisping, que lutou 11 vezes no UFC cego de um olho — analisou o especialista.

No final de novembro, Tom Aspinall compartilhou em suas redes sociais laudos atestando trauma ocular bilateral. Conforme os documentos, emitidos por um hospital especializado do Reino Unido, o atleta foi diagnosticado com síndrome de Brown traumática bilateral, que indica ruptura significativa do complexo do tendão-troclear do músculo oblíquo superior. Esta condição causa diplopia (visão dupla) e restringe os movimentos oculares.

continua após a publicidade

O trauma impede que Aspinall participe de qualquer atividade prática relacionada aos esportes de combate e a realização de tarefas cotidianas, como dirigir. Ainda sem um prazo definitivo para recuperação completa, o campeão deve passar um longo período afastado antes de buscar a revanche contra o francês.

➡️ Campeão do UFC desmente intimação para audiência sobre violência doméstica

Tom Aspinall passa por cirurgias nos olhos

Em relato publicado em seu canal no YouTube, o atleta confirmou a realização de cirurgias em ambos os olhos após sofrer uma dedada acidental.

continua após a publicidade

— Quando este vídeo sair, provavelmente já terei passado por cirurgia em um dos olhos. A próxima cirurgia será em meados de janeiro. Estamos trabalhando para voltar, e esse é o plano - disse Aspinall.

O lutador afirmou estar totalmente focado em sua recuperação antes de poder retomar os treinamentos. O combate entre Aspinall e Gane aconteceu em outubro deste ano, e foi declarado "no contest" (sem resultado) após o britânico receber uma dedada não intencional que atingiu ambos os olhos, impossibilitando a continuidade da luta