A pouco mais de uma semana para o UFC 324, evento que abre o calendário da organização em 2026, Deiveson Figueiredo chega para o confronto contra Umar Nurmagomedov com o rótulo de "maior zebra" de todo o card. No entanto, o ex-campeão dos moscas avisou ao primo da lenda Khabib Nurmagomedov que ele confia no poder de suas mãos para derrubar o favoritismo russo.

Em entrevista ao site Sherdog, Deiveson garantiu que ser subestimado não abala sua confiança. Pelo contrário, enfrentar um rival com o sobrenome pesado e o jogo de luta agarrada de Umar serve como motivação extra. Para o brasileiro, a experiência de quem já carregou um cinturão mundial será o diferencial contra o grappling sufocante do rival.

— Todo mundo sabe que ele tem um bom jogo de grappling. Mas ele vai enfrentar um adversário diferente, um ex-campeão, e um soco meu pode mudar tudo. Neste caso, lutar contra favoritos apenas aumenta a minha motivação — disparou o paraense.

— Podem ter certeza que vou entregar uma grande luta. Meu objetivo é vencer por nocaute ou finalização — completou.

Deiveson já venceu o cinturão peso mosca duas vezes e agora busca título nos galos (Foto: Reprodução/UFC)

Não é a primeira vez que Deiveson entra com a desconfiança dos analistas desde que subiu para os pesos-galos (até 61kg). Em sua última luta, no UFC Rio, ele também era cotado como azarão contra o americano Montel Jackson, mas venceu o combate.

Umar Nurmagomedov possui um cartel quase perfeito de 19 vitórias e apenas uma derrota (sofrida em disputa de título contra Merab Dvalishvili, em 2025). Na luta, o brasileiro terá a missão de provar, mais uma vez, que um soco bem encaixado vale mais do que qualquer probabilidade estatística.

