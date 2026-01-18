Uma das lutas mais aguardadas do mundo do MMA parece estar cada vez mais viva na mente dos protagonistas. Neste fim de semana, Alex Poatan e Jon Jones trocaram "farpas" nas redes sociais, elevando a temperatura de uma possível rivalidade. O que começou com uma mensagem subliminar do campeão brasileiro recebeu uma resposta direta da lenda americana.

Tudo começou quando Poatan visitou a borracharia em São Bernardo do Campo (SP) onde trabalhou antes da fama. Em um vídeo de bastidores postado no Instagram, um detalhe no cenário chamou a atenção dos fãs mais atentos: em um dos pneus, estava escrita a frase "Jones é o próximo". A mensagem foi interpretada imediatamente como uma indireta para um possível um duelo na categoria dos pesos-pesados.

A resposta de Jon Jones

Ativo nas redes sociais, Jon Jones não deixou barato. O atual campeão linear dos pesados utilizou seus stories para responder ao brasileiro, adotando um tom de ameaça e relembrando seu retrospecto impecável contra lutadores do país.

— Derrotei muitas lendas do seu país, meu amigo. Sei que você adoraria se vingar dos caras, mas, nossa, você seria uma ótima adição à minha lista. Cuidado com o que deseja. Chama — disparou o americano.

Ao longo da carreira, ele venceu nomes como Maurício Shogun, Lyoto Machida, Vitor Belfort e Thiago Marreta. A lista inclui ainda Glover Teixeira, mentor e treinador de Poatan, o que adiciona um componente pessoal a um eventual confronto.

Jon Jones derrotou Stipe Miocic em seu último combate no UFC (Foto: AFP)

O impasse de Dana White

Apesar da vontade mútua dos lutadores, o combate enfrenta barreiras nos bastidores. Dana White, presidente do UFC, tem demonstrado ceticismo quanto à realização da luta. Em entrevista recente, o mandatário questionou a confiabilidade de Jones para um evento da magnitude do "UFC Casa Branca" e sugeriu que o duelo faria mais sentido na categoria até 93kg — algo que Poatan, focado em subir para os pesados, pode não aceitar.

Enquanto a negociação não se concretiza, rumores apontam que Poatan pode liderar o card do UFC 327, em Miami, em abril, possivelmente contra outro adversário, enquanto o mundo da luta segue sonhando com o encontro de titãs.

