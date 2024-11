Talento para as lutas e para dança? Em sua viagem à Coreia do Sul, Alex Poatan apareceu em um vídeo dançando com as integrantes do grupo de K-pop "TripleS". O registro, em que o campeão dos meio-pesados do UFC mostra suas habilidades de dança, foi compartilhado no perfil de Instagram da banda feminina.

No vídeo, Alex Poatan começou a apresentação com a sua pose marca de "arco e flecha", na qual reproduz antes das lutas. Após a entrada das cantoras na imagem, o campeão do UFC segue dançando ao lado de todas, no ritmo da música.

Confira o vídeo de Alex Poatan abaixo

O encontro com o "TripleS" foi apenas mais uma das animadas aparições do Poatan em sua viagem na Coreia do Sul. Ainda no país asiático, o brasileiro teve uma "disputa" com o ator Don Lee naquelas máquinas de medir força em um soco e cumpriu o pedido de um fã, quem queria receber os chutes e socos do lutador.

