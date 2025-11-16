menu hamburguer
Web reage à derrota de brasileiro por nocaute no UFC 322: 'Fiquei com pena'

Brasileiro foi derrorado pelo norte-americano Bo Nickal por decisão unânime

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
00:29
Rodolfo Vieira é nocauteado por Bo Nickal no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)
Rodolfo Vieira em pesagem no UFC (Foto: Reprodução/UFC)
A dura derrota de Rodolfo Vieira encerrou o card preliminar deste sábado (15) no UFC 322. Em forte golpes em pé e entradas certeiras, o norte-americano Bo Nickal levou a melhor sobre o brasileiro com um impressionante nocaute no terceiro round. Além dos fãs no Brasil, o público ao redor do globo criticou a atuação do atleta da Fighting Nerds. Acompanhe o card completo AO VIVO com o Lance!.

Fãs do UFC se decepcionam com brasileiro

Como foi a luta?

O combate começou e rapidamente Bo Nickal foi para a queda. Rodolfo tentou escapar, mas o estadunidense prendeu na grade conectando golpes. Após conseguir escapar dos ataques, o brasileiro tentou entrar em single leg, mas Bo defendeu e quase finalizou na guilhotina, mas sem sucesso.

No segundo round, Nickal seguiu superior na trocação, sem fazer o brasileiro se aproximar na tentativa de uma queda e com os melhores golpes. Na reta final, Rodolfo tentou entrar em queda, mas Bo se defendeu na grade e manteve a luta em pé, na qual seguiu melhor e ficou perto de nocautear.

O último round começou com o ritmo menor, com o brasileiro sem conseguir golpear ou tentar quedar o americano. Na metade do assalto, Bo Nickal conectou um chute alto que acertou a cabeça de Rodolfo e conseguiu o nocaute.

Com o resultado, o americano chega à oitava vitória no MMA, com apenas uma derrota. Já Rodolfo foi derrotado pela quarta vez.

Brasil conta com duas vitórias no UFC 322

Matheus Camilo abriu o card preliminar com a primeira vitória para o Brasil na noite. Com forte domínio no solo, o brasileiro superou o russo Viacheslav Borshchev por decisão unânime, com parciais de 29-28, 30-27 e 30-27.

A luta começou equilibrada com boa tracação em pé no primeiro round. Apesar do melhor aproveitamento do russo nos golpes significativos, o brasileiro levou a melhor por pouco com duas quedas convertivas. O restante do confronto não foi diferente, e Matheus se aproveitou das pequenas brechas entre os potentes golpes de Borshchev para impor seu jogo.

Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Na reta final do preliminar, Gregory "Robocop" Rodrigues voltou a vencer no octógono mais famoso do mundo, neste sábado (15), pelo card preliminar do UFC 322. Com superioridade nos golpes significativos, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime, com parciais de 30-27, 30-27, 29-28.

A luta começou equilibrada, mas com pouca ação de ambos os lados. Na reta final do primeiro round, após se estudarem, Kopylov conseguiu quebrar o brasileiro, mas sem muito perigo. No segundo round, Kopylov rapidamente foi para a queda e converteu. Porém, Gregory conseguiu inverter a posição e quase finalizou o russo na chave de tornozelo. O último assalto contou com pouco mais de destaque para o russo, o que não foi suficiente para inverter a parcial a seu favor.

