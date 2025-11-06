Bonfim x Brown: confira card, onde assistir e horário do UFC Vegas 111
Evento será realizado no UFC Apex, em Las Vegas (EUA)
Em mais um evento com o Brasil de destaque, o UFC volta ao Apex, em Las Vegas (EUA), para mais uma noite de muita ação no próximo sábado (8). A luta principal do Fight Night será entre o brasileiro Gabriel Bonfim e o norte-americano Randy Brown. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.
Ainda no card principal, o Brasil também será representado por Ismael Bonfim, Raoni Barcelos e Marcu Tulio. O evento contará ainda participação de uma brasileira no preliminar: Mayra Bueno Silva, top-10 do ranking do peso-galo.
Bonfim x Brown: luta principal do UFC Vegas 111
Gabriel Bonfim, conhecido como "Marretinha", fará sua primeira luta principal desde que ingressou na organização após ser revelado no Dana White's Contender Series em 2022. O brasileiro acumula cinco vitórias em seis aparições no octógono, sendo três delas por finalização ou nocaute. Entre seus oponentes derrotados estão Trevin Giles, Khaos Williams e Stephen Thompson.
Randy Brown, por sua vez, vem de quatro vitórias em suas últimas cinco lutas. O americano de 35 anos possui 20 triunfos na carreira profissional, com vitórias sobre lutadores como Warlley Alves, Bryan Barberena e Muslim Salikhov. Em abril deste ano, Brown nocauteou Nicolas Dalby, demonstrando estar em excelente forma física.
Assim como Bonfim, esta será a primeira vez que Brown protagoniza um evento do UFC, o que adiciona um elemento especial ao confronto marcado para Las Vegas.
Onde assistir ao evento
A temporada de 2025 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming UFC Fight Pass em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 111
📆 Data: 8 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gabriel Bonfim x Randy Brown
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Matt Schnell x Joseph Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Muslim Salikhov x Uros Medic
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chris Padilla x Ismael Bonfim
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Simon x Raoni Barcelos
Peso-médio (até 83,9 Kg): Christian Leroy Duncan x Marco Túlio
Card Preliminar - 18 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Hyder Amil x Jamall Emmers
Peso-galo (até 61,2 Kg): Adrian Yanez x Cristian Quiñonez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Mayra Sheetara x Jacqueline Cavalcanti
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Hokit x Max Gimenis
Peso-galo (até 61,2 Kg): Miles Johns x Daniel Marcos
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tecia Pennington x Denise Gomes
Peso-médio (até 83,9 Kg) Jackson McVey x Robert Valentin
