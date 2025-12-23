Além de se preparar para 2026, o primeiro ano com o novo parceiro, a Paramount+, o UFC aproveita o fim de 2025 para aparar arestas no seu elenco. Após liberar seis lutadores, o Ultimate se desfez de mais alguns contratos nos últimos dois dias.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Entre os atletas que não fazem mais parte do plantel do UFC, está o brasileiro Elizeu Zaleski dos Santos, o ''Capoeira'', de acordo com informações do repórter Tom Feely, do site Sherdog. Há mais de 10 anos no UFC, o lutador da CM System fez 18 lutas na organização, com um cartel total de 11 vitórias, seis derrotas e um empate. Antes disso, dos Santos foi campeão do Jungle Fight nos meio-médios.

Na maior vitória de sua carreira, Capoeira nocauteou Sean Strickland nos meio-médios com um belo chute rodado em frente ao público carioca que lotou a arena no UFC 224, em 2018. Desde então, porém, o brasileiro alternou vitórias e derrotas e vinha de dois reveses seguidos, contra Chidi Njokuani e Neil Magny. Além de Strickland, que depois viria ser campeão peso médio do UFC, Elizeu tem grandes triunfos sobre Benoit St. Denis, Max Griffin e Abubakar Nurmagomedov.

continua após a publicidade

➡️Quanto custa o UFC, principal organização de MMA do mundo?

Seu único empate se deu contra Rinat Fakhretdinov, que acabou sendo outra vítima desta última leva de lutadores liberados pelo UFC. Ao contrário de Capoeira, o russo estava invicto no Ultimate, tendo ganhado seis lutas e empatado o duelo com o brasileiro.

Rinat vinha de vitória fulminante sobre o duríssimo Andreas Gustafsson em menos de um minuto e sua liberação foi recebida com surpresa por fãs nos fóruns de internet.

continua após a publicidade

Liberação de Rinat foi surpresa entre fãs (Foto: Reprodução Instagram gladiator_fakhretdinov)

Outro atleta que foi liberado pelo Ultimate foi Loik Radzhabov. O peso leve tajique sai do UFC com duas vitórias e duas derrotas e vinha de revés para Trey Ogden em julho do ano passado.

Brasileiro sofreu mesmo destino no UFC semana passada

Elizeu não foi o único brasileiro integrante da ''barca de Natal'' do UFC: na semana passada, Ricardo Ramos, o ''Carcacinha'' já tinha tido seu vínculo com o UFC encerrado.

Além de Ricardo, outros cinco lutadores estiveram em situações semelhantes na última semana. Viacheslav Borshchev (Rússia), Marcin Prachnio (Polônia), Marek Bujlo (Polônia), Yusaku Kinoshita (Japão) e Lukasz Brzeski (Polônia), não estão mais listados como lutadores do UFC no site oficial da organização - tradicionalmente um sinal de que o atleta foi desligado do plantel.