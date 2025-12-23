Ex-campeão do UFC faz duras críticas a Charles 'Do Bronx': 'Ele é péssimo'
Rockhold não poupou o brasileiro de críticas ao compará-lo com Islam Makhachev
- Matéria
- Mais Notícias
Companheiro de equipe do campeão meio-médio do UFC Islam Makhachev, Luke Rockhold não poupou críticas ao brasileiro Charles 'Do Bronx' ao compará-lo ao russo, que o venceu em duelo válido cinturão peso leve do Ultimate.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Em entrevista ao ''The Casuals MMA', Luke Rockhold, que já foi dono do cinturão peso médio do UFC, detonou Charles ao falar das principais qualidades de Makhachev, que recentemente conquistou seu segundo cinturão do Ultimate.
— Todo mundo acha que o Charles (do Bronx) é bom até o Islam (Makhachev) ficar por cima dele. O Charles (do Bronx) é péssimo comparado a especialistas em luta no chão realmente bons. Ele (Charles) nem chega perto. Você só percebe a diferença entre a essência de um cara como o Islam (Makhachev) e a de um cara como o Charles (do Bronx).
Makhachev e Charles ''Do Bronx'' se enfrentaram em 2022, com o russo levando a melhor sobre o brasileiro e conquistando o cinturão peso leve. Desde então, Islam defendeu o título quatro vezes e o deixou vago para subir para os meio-médios. Na nova categoria, Makhachev venceu Jack Della Maddalena e se tornou campeão também até 77kg.
Já Charles se recuperou bem, vencendo Beneil Dariush, mas acabou derrotado de forma polêmica por Arman Tsarukyan. Desde então, ''Do Bronx'' venceu duas, contra Michael Chandler e Mateusz Gamrot e perdeu uma, diante de Ilia Topuria.
Norte-americano é freguês de brasileiros no UFC
Rockhold é um dos poucos atletas que foi campeão do Strikeforce, antigo evento norte-americano que já foi o segundo maior show do MMA, e do UFC. Apesar de vencer Ronaldo Jacaré para conquistar o cinturão do Strikeforce, o peso médio não tem bom retrospecto contra brasileiros.
Em sua estreia no UFC, após o Ultimate comprar o Strikeforce, Luke foi nocauteado brutalmente por Vitor Belfort em Jaraguá do Sul e, mais recentemente, Rockhold foi dominado por Paulo Borrachinha.
Desde sua saída do Ultimate, o norte-americano se aventurou pelo boxe tradicional, sendo nocauteado por Darren Till, e no boxe sem luvas, quando desistiu após sofrer uma lesão na arcada dentária por golpes desferidos por Mike Perry.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias