Após falta no UFC 321, Alex Poatan volta a desafiar Jon Jones

A falta de resultado na disputa pelo cinturão dos pesados, neste sábado (25), não agradou Alex Poatan. Campeão dos meio-pesados, o brasileiro voltou a pedir para enfrentar Jon Jones na Casa Branca em postagem nas redes sociais. O registro compartilhado mostra o momento em que o desafiante assiste ao juíz anunciar o fim da luta principal do UFC 321.

A cara de decepção de Poatan não foi o único detalhe que chamou atenção na publicação em seu Instagram. Para destacar o descontentamento, o brasileiro escreveu na legenda "Vamos fazer a divisão do peso-pesado boa de novo!". Junto do texto, os emojis são o foco da mensagem: estátua da Ilha de Páscoa, marca registrada de Alex; o osso, em referência ao apelido "Bones" (osso, em inglês) de Jones; e uma casinha branca, que indica o evento UFC Casa Branca.

Não é a primeira vez que o campeão desafia o norte-americano. Após reconquistar o cinturão no UFC 320, no dia 4 de outubro, contra Magomed Ankalaev, Poatan externou o desejo de subir de categoria e enfrentar Bones no Ultimate.

Embora seja muito esperado pelo público, o duelo ainda não foi confirmado pela organização, que mantém em segredo o card do UFC Casa Branca. O evento está agendado para 14 junho de 2026.

A aposentadoria de Jon Jones já era dada como certa e, por isso, Tom Aspinall assumiu o cinturão linear dos pesados. Tudo mudou, no entanto, quando o norte-americano descobriu sobre o evento na casa do presidente dos Estados Unidos. Desde então, o lutador de 38 anos voltou as atividades.

— Eu com certeza me aposentei... mas sei que todos gostam de um bom retorno, né? Eu estava aposentado. Senti que estava em um lugar onde já tinha feito de tudo no MMA e que não havia muitos desafios para mim, mas Donald Trump mencionou uma luta na Casa Branca, e isso parece uma oportunidade enorme. Sou um americano muito orgulhoso e tenho muitos amigos próximos que estão nas Forças Armadas. Significa muito para mim. Então, estou de volta — afirmou Jones.

Vale destacar, aliás, que Bones nunca enfrentou o atual campeão Tom Aspinall no ringue. Com o título interino garantido, o jovem inglês esperou mais de um ano por uma oportunidade de enfrentar a lenda do UFC, o que nunca aconteceu.