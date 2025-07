Bar de Conor McGregor sofre incêndio na Irlanda; polícia investiga suspeita de crime

Conor McGregor voltou a ser destaque nas manchetes internacionais, desta vez não por suas façanhas no octógono, mas devido a um incidente envolvendo seu pub, o "Black Forge Inn", em Dublin, Irlanda. De acordo com várias fontes, incluindo o "The Irish Independent", um pequeno incêndio atingiu o estabelecimento do ex-campeão do UFC.

O incidente ocorreu nas primeiras horas desta sexta-feira (25), e os bombeiros conseguiram controlar o fogo rapidamente, sem registro de feridos. A polícia está investigando a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso.

Desde que McGregor adquiriu o pub por 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões) em 2020, este não é o primeiro incêndio. Em 2022, o local foi alvo de um ataque com coquetel molotov, resultando em um incêndio criminoso.

Pronunciamento de McGregor

Conor McGregor se manifestou sobre o incidente. Ele publicou, e depois deletou, uma mensagem nas redes sociais comemorando que o pub não sofreu danos significativos.

- O pub está aberto para negócios hoje, pessoal. Você não conseguiria atravessá-lo com um lançador de foguetes. Ele está impecável. Para cima, Forge! Construído diferente, baby - declarou McGregor.

Fora do octógono, McGregor continua a ser notícia, mas dentro dele, não luta desde julho de 2021, quando sofreu uma lesão na perna em sua derrota para Dustin Poirier no UFC 264. Embora um retorno contra Michael Chandler tenha sido planejado, ele foi cancelado devido a outra lesão. Atualmente, McGregor não tem lutas agendadas no Ultimate.

