Vitor Belfort projeta encontro com Wanderlei Silva: ‘Revanche mais aguardada’

Vitor Belfort e Wanderlei Silva, dois dos maiores nomes do MMA brasileiro, farão uma revanche histórica no dia 27 de setembro em São Paulo. O confronto, desta vez sob regras do boxe, será a atração principal do evento Spaten Fight Night 2. Em entrevista ao Lance!, "O Fenômeno" falou sobre as expectativas para a luta e da rivalidade contra o "Cachorro Louco".

Preparação para a luta

Mesmo sem lutar desde a vitória sobre Ronaldo Jacaré por decisão unânime, em 2023, Vitor Belfort mantém a rotina de acampamento de treinamento, influenciado pela convivência diária com outros atletas em sua casa. Entre eles está o filho Davi, quarterback da Universidade Central da Flórida (UCF) no futebol americano universitário. Segundo Belfort, o único ajuste será o redirecionamento do foco para as novas metas.

— A expectativa tá maravilhosa. Eu falo que eu não vivo de expectativas, eu vivo de princípios e propósitos. Eu vivo aqui num camping com três atletas. Eu e a Joana (esposa de Belfort), a gente vive aqui num camping então, o que muda mais agora é o foco. A intenção, a intencionalidade de cada treino, de cada soco, de cada round. Eu começo a apertar o parafuso, muda a intenção e o propósito. Então, quando eu como, eu como com propósito, quando eu descanso, eu descanso com propósito — iniciou Vitor.

— Agora, o propósito são dez semanas emergido. Estamos projeto de poder divulgar essa preparação, aos 48 anos, porque eu vivo em alta performance. O que é alta performance? Então, esse é o grande dilema que hoje as pessoas buscam, eu já vivo isso há anos e cada dia a gente vai aprendendo. Joana, eu, as crianças aqui em casa. Tudo que a gente faz, a gente faz com intenção, existe um porquê e para quê — completou.

Vitor Belfort não teve dificuldades para derrotar Holyfield (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Rivalidade com Wanderlei Silva

Vinte sete anos após derrotar Wanderlei Silva no UFC em um combate marcado por uma rivalidade histórica, Belfort afirma que tem "tudo resolvido" com o compatriota. Mesmo assim, ressaltou que existe uma "rixa" genuína e verdadeira entre os dois.

— A rivalidade sempre vai existir. A maior rivalidade da história do combate, é uma rivalidade que marcou a história, mas eu falo que tudo que já foi resolvido. Agora é um novo capítulo, é uma nova jornada, é um esporte novo, é o boxe. Eu falo que agora a gente vem com mais força e menos amargura. Não tem as outras coisas que o MMA tinha, então cai nesse sabor que as Fight Nights estão trazendo para todos os amantes de combate. Uma rivalidade super genuína, verdadeira, e essa luta é justamente bem intensa e com mais força. O boxe é um dos esporte que eu mais amo, um dos esportes que eu mais quis fazer na minha vida. E agora, com as Fight Nights, eu estou podendo realizar esse grande sonho aos meus 48 anos, praticar esse esporte, com essa rivalidade histórica — afirmou Belfort.

Vitor Belfort e Wanderlei Silva lutam em setembro (Foto: Divulgação)

Idade e expectativa para a luta

Vitor Belfort destacou a evolução de seu preparo e a importância de manter o mesmo nível de desempenho mesmo após encerrar carreira no MMA. Perguntado sobre como a idade e as mudança das regras — com rounds de dois minutos e foco maior na trocação —, o ex-campeão do UFC enfatizou a continuidade do seu comprometimento e a força da rivalidade contra Wanderlei Silva.

— A gente não é mais um garoto de 20 anos. Mas assim, como eu falo, eu vivi minha vida inteira em alta performance. Não é porque eu parei de lutar o MMA, eu continuo em alta performance. É isso que eu falo aqui em casa. Eu não falo assim, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. É dessa maneira que eu me dirijo aos meus filhos, é dessa maneira que eu dirijo os meus negócios, é literalmente de trazer a essência — iniciou Belfort, que prosseguiu ao falar sobre as expectativas para a luta.

— São regras especiais, mas são a luta de verdade. Então, é bem legal que a gente vai poder trazer essa rivalidade verdadeira com uma regra onde a gente vai poder botar mais intencionalidade. Então, esses rounds de dois minutos vão ser bem intensos. Eu sei que ele vem com tudo. E a arte do boxe é isso, é "hit and don't get hit". Então, assim, quem não estiver presente na luta não pode ficar fora dessa, porque é uma luta, a revanche mais aguardada, ela marcou história no UFC e agora no Spaten Fight Night — finalizou.

Vitor Belfort em ação no UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Reencontro histórico agora no boxe

O primeiro confronto entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva ocorreu em 1998, quando Belfort venceu. Após 27 anos, os lutadores terão a oportunidade de se enfrentarem novamente em um evento com transmissão ao vivo pela TV Globo.

A luta principal será na modalidade boxe, com oito rounds de dois minutos e um minuto de intervalo entre eles. O peso combinado será de 93kg, e o confronto está regulamentado pelo Conselho Nacional de Boxe como Special Fight, valendo resultado oficial e possibilidade de nocaute.

Drones desenham os rostos de Wanderlei Silva e Vitor Belfort (Foto: Divulgação)

