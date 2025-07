Wanderlei Silva e Vitor Belfort, dois dos maiores nomes do MMA brasileiro, farão uma revanche histórica no dia 27 de setembro, em São Paulo. O confronto, desta vez sob regras do boxe, será a atração principal do evento Spaten Fight Night 2. Em entrevista ao Lance!, o "Cachorro Louco" falou sobre as expectativas do combate e aproveitou para provocar o rival de quase três décadas.

Preparação para a luta

Wanderlei revelou que já estava em treinamentos antes mesmo de confirmar a revanche contra Belfort, já que estava assinado com a Global Fighting League (GFL), evento de MMA que foi cancelado em abril. Com isso, o "Cachorro Louco" afirmou que está em bom estado e que chegará em boa fase.

— Eu estou me preparando já desde novembro para essa luta, eu estava, antes desse combate eu tinha um contrato assinado com a GFL, só que acabou que o evento foi cancelado e me chamaram para lutar nesse espaço. Então, eu já estava vindo no ritmo do treinamento e estou me sentindo muito bem, já estou baixando o meu peso, já estou fazendo sparring com o pessoal, assim, estou realmente em uma fase muito boa — afirmou Wand.

Pendências com Belfort

Em 51 lutas profissionais durante 29 anos, Wanderlei sente que faltaram duas coisas na carreira: dar uma volta em um caminhão de bombeiro e a revanche contra Belfort. Porém, Silva acredita que realizará após vencer o compatriota em setembro.

— Esses dias me perguntaram: "Wanderlei, você que já foi eleito o melhor atleta do mundo, já foi o atleta

mais temido do mundo, o atleta mais bem pago do mundo, o que faltou na sua carreira?". Falei

que na minha vida, na minha carreira, faltaram duas coisas: uma, que era dar uma volta aqui na cidade, em cima de um caminhão de bombeiro, por que, na época, eu fui eleito o melhor do mundo, ninguém colocou um caminhão para dar uma voltinha aqui para mostrar para a cidade. E a outra era a minha revanche com o Victor Belfort. Então, agora só vai faltar a volta no caminhão de bombeiro, que pode ser, inclusive, até com o Cinturão da Spaten. Então, quem sabe, alguém leva um caminhão aqui no aeroporto para me recepcionar quando eu ganhar essa luta e por nocaute — revelou o lutador.

Vitor Belfort e Wanderlei Silva lutam em setembro (Foto: divulgação)

Motivação de Wand

Mesmo com uma carreira longa, Wanderlei segue motivado em seguir lutando e colecionando vitórias. Para o lutador, a luta contra Belfort foi um "presente" já que terá uma chance de devolver a derrota sofrida em 1998.

— Eu sou um atleta, eu lutei muitos anos para o troféu. Eu fui campeão paranaense de muay thai, fui campeão brasileiro de muay thai, então eu sempre fui um atleta que lutei porque eu gosto de títulos, eu gosto de desafios e essa luta veio uma hora muito boa na minha vida, onde eu realmente estou muito bem estabilizado em todos os sentidos e estou podendo me dedicar e ter o melhor de cada treino, ter a melhor preparação, o melhor suplemento — iniciou, acrescentando:

— Então, para mim foi um presente, e eu sou um atleta acostumado com vitórias, e essa luta ficou engasgada, sabe? Faz 27 anos que ele posta essa luta, mas, na verdade, ele levou sorte. Isso aí é como um raio e não vai cair duas vezes no meio do lugar, isso nunca mais vai acontecer. Agora chegou a minha vez, e agora eu é que vou ganhar e eu vou nocautear, e daí eu que vou postar o vídeo agora — provocou Wanderlei Silva.

Wanderlei Silva no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Provocações a Belfort

Belfort voltará aos ringues após dois anos desde que derrotou Ronaldo Jacaré por decisão unânime. Além disso, em 2021, Vitor derrotou o lendário Evander Holyfield, por nocaute, em menos de dois minutos de luta. Com esse histórico, Wanderlei Silva afirmou que foi fácil estudar o oponente e, que está totalmente mapeado para conseguir o nocaute.

— Ele pegou um senhor de 70 anos (Holyfield tinha 58). É claro, não foi muito parâmetro, não. Mas todo mundo sabe que o jogo dele se baseia naquele direto de esquerda. O jogo dele já está todo mapeado, e eu já sei o caminho que eu vou entrar. Ele é um atleta que tem um psicológico muito fraco e não gosta de sentir dor, ele se dá bem quando ele está ganhando, mas quando ele toma umas porradas, ele não é aquele cara que tem aquele espírito de guerreiro. Então, eu estou indo para entrar para fazer ele sentir dor, vou bater muito no corpo, vou bater nele, para fazer ele sentir dor, para fazer ele recuar, e, no momento certo, eu vou nocautear — disparou Silva.

Vitor Belfort não teve dificuldades para derrotar Holyfield (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Reencontro histórico agora no boxe

O primeiro confronto entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva ocorreu em 1998, quando Belfort venceu. Após 27 anos, os lutadores terão a oportunidade de se enfrentarem novamente em um evento com transmissão ao vivo pela TV Globo.

A luta principal será na modalidade boxe, com oito rounds de dois minutos e um minuto de intervalo entre eles. O peso combinado será de 93kg, e o confronto está regulamentado pelo Conselho Nacional de Boxe como Special Fight, valendo resultado oficial e possibilidade de nocaute.