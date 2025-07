Whittaker x de Ridder: confira card, onde assistir e horário do UFC Abu Dhabi

O ex-campeão dos médios Robert Whittaker encara Reinier de Ridder, neste sábado (26), no UFC Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O evento conta com quatro brasileiros no card preliminar: Marcus Buchecha, Amanda Ribas, Tabatha Ricci e Carlos Leal. Veja mais informações abaixo:

Robert Whittaker x Reinier de Ridder - UFC Abu Dhabi

O evento mais aguardado contará com o confronto entre Robert Whittaker e Reinier de Ridder na categoria peso-médio, até 83,9 kg. Whittaker, da Austrália, é um dos nomes de destaque na categoria, acumulando 27 vitórias no total, das quais 11 foram por nocaute, além de ter sofrido oito derrotas.

Por outro lado, Reinier de Ridder, da Holanda, possui um histórico de 20 vitórias, com cinco nocautes, e apenas duas derrotas. Ele ingressou no UFC no ano passado e, desde então, saiu vitorioso em todas as três lutas que disputou, trazendo consigo uma confiança renovada para enfrentar Whittaker.

FICHA TÉCNICA

UFC Abu Dhabi

📆 Data: 26 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

🌍 Local: Etihad Arena, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal:

Robert Whittaker x Reinier de Ridder - Peso-médio (até 83,9 Kg)

Petr Yan x Marcus McGhee - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Shara Magomedov x Marc-Andre Barriault - Peso-médio (até 83,9 Kg)

Asu Almabayev x Jose Ochoa - Peso-mosca (até 56,7 Kg)

Nikita Krylov x Bogdan Guskov - Peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Card Preliminar:

Bryce Mitchell x Said Nurmagomedov - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Muslim Salikhov x Carlos Leal - Peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Davey Grant x Da’Mon Blackshear - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Amanda Ribas x Tabatha Ricci - Peso-palha (até 52,1 Kg)

Ibo Aslan x Billy Elekana - Peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Mohammad Yahya x Steven Nguyen - Peso-pena (até 65,7 Kg)

Martin Buday x Marcus Buchecha - Peso-pesado (até 120,2 Kg)

