Em meio a uma série de prisões e disputas judiciais, o ex-campeão do UFC e integrante do Hall da Fama BJ Penn fez um apelo público nas redes sociais pedindo auxílio ao presidente do UFC, Dana White, ao ex-executivo Lorenzo Fertitta e a antigos patrocinadores. O havaiano de 46 anos afirmou ter sido forçado a deixar o imóvel onde nasceu, supostamente ocupado por outras pessoas, e teme perder todos os bens construídos durante sua carreira esportiva.

Pedido de BJ Penn

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Penn descreveu a situação com tom emocional e implorou por socorro imediato.

— Esta mensagem é para Dana White e Lorenzo Fertitta, preciso da ajuda de vocês. Fui expulso. Esta é a casa em que cresci. Morei aqui a vida toda. Lutei no UFC, me tornei campeão mundial e tudo mais. Fui expulso de casa. Se eu chegar perto da casa lá em cima para pegar meus cachorros ou qualquer outra coisa, serei preso, pense bem. Ninguém está aqui para me ajudar. Se algum dos meus patrocinadores estiverem por aí. Vocês sabem, eu fiquei tempo demais em sessões de autógrafos, nunca saía cedo. Eu sempre ficava, mesmo que tivesse que ficar mais tempo — suplicou BJ Penn.

Entenda o caso

O cenário se agrava com o novo capítulo judicial. Penn está enfrentando acusações de agressão contra sua própria mãe e foi alvo de uma ordem de restrição que o obriga a manter, no mínimo, 30 metros de distância dela até novembro. Ele já foi preso quatro vezes nos últimos meses por descumprimento da medida protetiva e ausência em audiências, tendo sido liberado após pagamento de fiança.

Além disso, o ex-campeão tem residentes nas redes sociais alegando que familiares próximos foram assassinados e substituídos por impostores, comportamento que especialistas associam à Síndrome de Capgras, transtorno psiquiátrico no qual a pessoa acredita que entes queridos foram trocados por duplicatas. Sua mãe, responsável por solicitar a ordem de proteção, impressionou por relatar episódios de abuso psicológico prolongado.

Sem representação legal formal, Penn representa-se nos tribunais e enfrenta nova audiência prevista para agosto, quando serão debatidas questões sobre a nomeação de um advogado de apoio. Enquanto isso, segue vivendo em um pequeno estúdio e pede ajuda para evitar a perda total de seu legado financeiro e pessoal.