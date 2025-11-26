Astro do UFC detona clube da Série A do Brasileirão: 'Time pequeno'

Apesar de brilhar no octógono, lutas não são o que Carlos Prates costuma acompanhar em seu tempo livre do UFC. O brasileiro é um fã apaixonado pelo futebol e se destaca como grande torcedor do Corinthian. Como todo bom rival, durante entrevista após o UFC 322, ele aproveitou para provocar o Santos.

Embora o foco tenha sido o nocaute contra Leon Edwards, no dia 15 de novembro, Prates entrou em uma conversa bem humorada sobre sua vida no Brasil com o jornalista Ariel Helwani. O meio-médio, então, comentou sobre o carnaval brasileiro e uma paixão: o futebol.

Depois de afirmar ser torcedor do Corinthians, foi perguntado sobre outro lutador histórico do UFC que também gostasse da equipe – Anderson Silva. Em seguida, o jornalista questionou se esse era o time no qual joga Neymar Jr.. A resposta de Carlos foi uma provocação ao Alvinegro Praiano.

— Não, Neymar jogou em um time pequeno. Não é um time grande como o Corinthians — disse Prates.

Os fãs do atleta da Fighting Nerds conhecem bem sua paixão pelo Corinthians. Além do Timão estar destacado na biografia do Instagram, Prates costuma aparecer vestido com camisa do time paulista em diferentes ocasiões, inclusive nos treinos.

Carlos Prates, do UFC, em treino com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram: @thenightmare_170)

Jogadores do Corinthians mandam recado a Carlos Prates

Para a felicidade de Carlos Prates, o seu time do coração retribuiu o carinho em forma de torcida antes do UFC 322. O torcedor fiel do Timão contou com o apoio dos jogadores antes de entrar no octógono neste sábado (15). Em vídeo divulgado pelo "UFC Brasil", Matheuzinho e Raniele mandam recado surpresa para o lutador do peso meio-médio.

— Mateuzinho, Rani, aqui. Estamos passando para te desejar boa sorte no UFC 322, valeu? Tamo junto, craque. Olha, vai pra cima do Edwards aí com toda a garra, com todo o coração corintiano, porque a Fiel vai estar do seu lado, tá bom? É nós. Vai pra cima — disseram a dupla.