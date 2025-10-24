'Salto de performance': Natália Falavigna avalia ouro de sucessora no taekwondo

Maria Clara Pacheco tinha apenas dois anos em 2005, quando Natália Falavigna conquistou a medalha de ouro no Mundial de Taekwondo de Madri, inédito na história do Brasil. Nesta sexta-feira (24), duas décadas depois, a jovem repetiu o feito ao conquistar o título mundial em Wuxi, na China.

continua após a publicidade

➡️Lance! Olímpico: Henrique Marques é destaque da nova geração do taekwondo

Hoje gestora esportiva do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Natália acompanha a delegação no Mundial e falou sobre a trajetória de Maria Clara Pacheco, que vive a melhor temporada da carreira. Este ano, a atleta esteve no pódio em sete competições, incluindo dois títulos em etapas de Grand Prix.

— Principalmente nesse ano, ela deu um salto de performance incrível. Foi um ano muito bom, em que ela ganhou tudo o que disputou. A Maria é uma atleta excepcional, uma atleta com potencial imenso. Tem o olhar diferenciado e a conquista dela retrata tudo aquilo que ela é e toda a entrega que ela tem, que a equipe dela tem, no dia a dia, nos treinamentos - declarou.

continua após a publicidade

Maria Clara teve uma ascensão rápida desde que começou a competir na categoria adulta. Em 2023, foi medalhista de bronze em sua estreia no Mundial de Taekwondo. No ano seguinte, foi aos Jogos Olímpicos de Paris, quando parou nas quartas de final. Após as conquistas de 2025, garantiu a liderança no ranking olímpico e mundial da modalidade.

— É muito legal ver como ela passa também a ser uma referência para a equipe brasileira e que essa energia espalha para o grupo inteiro. Então, fico muito feliz que o ano da Maria foi coroado com essa medalha de ouro, porque mais do que nunca, ela merecia, por um ano excepcional que ela teve e pelo nível de performance que ela tem entregado em cada torneio que ela disputa - completou Natália Falavigna.

continua após a publicidade

Maria Clara Pacheco conquistou a medalha de ouro no Mundial de Taekwondo (Foto: World Taekwondo)

Como foi o título de Maria Clara Pacheco

Principal cabeça de chave da categoria até 57kg, a brasileira começou o dia com vitória por 2 a 0 sobre a portuguesa Leonor Correia. Na sequência, derrotou a espanhola Laura Rodriguez Marquina por 2 a 1 e a norte-americana Faith Dillon por 5 a 0 para avançar à semifinal e garantir pelo menos a medalha de bronze. Maria Clara seguiu invicta ao superar a chinesa Luo Zongshi, campeã mundial em 2022, por 4 a 0 e chegar à final.

A luta pelo ouro marcou a segunda disputa de final entre Maria Clara e Kim Yu-jin na temporada, já que as duas se enfrentaram na decisão do Grand Prix de Taekwondo em Muju, com vitória da brasileira. Na luta pelo título mundial, Maria Clara conseguiu um primeiro round bastante estratégico e manteve a concentração no segundo, mesmo sofrendo com punições no início.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico