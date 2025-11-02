A luta principal do Fight Music Show 7, na noite deste sábado (1), colocou no ringue Esquiva Falcão e Binho de Jesus na disputa pelo título brasileiro do peso meio-pesado (até 79,4 kg). O medalhista olímpico não deu chances ao rival e venceu por decisão unânime dos juízes, garantindo o cinturão.

Aos 35 anos, Esquiva Falcão chegou a sua quarta participação no Fight Music Show e, com a vitória no Ginásio do Ibirapuera, manteve a invencibilidade. Desta vez, demonstrou controle sobre o adversário desde o início da luta, com bastante facilidade para encaixar suas sequências de golpes. Binho de Jesus tentou equilibrar as ações, mas não conseguiu impedir o favoritismo de Falcão.

Medalhista de prata nos Jogos de Londres 2012, Esquiva Falcão se tornou o primeiro boxeador brasileira a subir ao pódio olímpico.

O que é o Fight Music Show

Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.

Fight Music Show 7 aconteceu no Ginásio do Ibirapuera (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance)

Veja o card completo e resultados

Esquiva Falcão venceu Binho de Jesus

Sacha Bali venceu Davi Brito

Xamuel venceu Jhony MC

Rogério Minotouro Rvenceu Rey Physique

Inaê Barros venceu Mendigata

Nego do Borel venceu Rômulo Deu Cria por decisão unânime

Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira terminou em empate majoritário

Kew venceu Thomaz Costa por decisão unânime

Diego Grossi e Victor Ruiz empataram

Lucas Mineiro venceu Bruno Nascimento por decisão unânime

Gabriel Souza Galindo venceu Leonardo Moraes por decisão unânime

