Após derrota de Davi Brito, Bambam faz desafios para lutar no FMS: 'Vingar o BBB'

Kléber Bambam deseja voltar ao ringue do Fight Music Show. Em meio ao duelo entre Davi Brito e Sacha Bali, pode-se dizer que se firmou uma disputa entre BBB e A Fazenda. Com a derrota do campeão do Big Brother, o influenciador projetou uma possível vingança ao reality show, logo depois de desafiar Igão, do podcast "Podpah".

A declaração aconteceu em entrevista ao Combate durante a sétima edição do evento neste sábado (1º). Não é a primeira vez que Bambam expõe seu desejo de voltar a lutar. Antes, o brasileiro havia tentado uma revanche contra Popó, que se aposentou novamente do boxe.

O desafiado, dessa vez, foi o apresentador Igão. No ano passado, ele chegou a desafiar Bambam através das redes sociais, mas o confronto nunca saiu do papel. Em busca de uma boa briga, o primeiro campeão do BBB aproveitou o antigo pedido para provocar o podcaster.

— É o maior podcast do Brasil, o Podpah, o Igão me desafiou. Ele tem 27 anos de idade, o Igão, é um menino de 1,90m, tem 27 anos, eu tenho 47. São gerações diferentes, ele é a geração nutela, ele é a geração Z, eu não sou a geração Z. Como ele me desafiou, eu também vou e desafio aqui pra vocês — disse Bambam.

O fisiculturista paulista aproveitou ainda para cavar outro possível duelo, caso a luta contra Igão não aconteça. Após a vitória de Sacha, vencedor de A Fazenda, Bambam afirmou que poderia "vingar" o BBB na próxima ocasião.

— Se ele correr, eu vou pro Sacha, mas eu acho que, pelo montante, o Igão é um cara muito grande na internet, tanto no YouTube, quanto no Instagram. O evento pulveriza mais, e ele é do meu tamanho. O Sacha é mais magrinho, né? Se for Sacha... aí eu ia ter que vingar o BBB, né? (risos) — falou o ex-BBB.

Davi Brito e Sacha Bali na coletiva do FMS 7 (Foto: Reprodução/Instagram/Davi Brito)

Relembre como foi a luta principal do FMS 7

A luta principal do Fight Music Show 7, na noite deste sábado (1), colocou no ringue Esquiva Falcão e Binho de Jesus na disputa pelo título brasileiro do peso meio-pesado (até 79,4 kg). O medalhista olímpico não deu chances ao rival e venceu por decisão unânime dos juízes, garantindo o cinturão.

Aos 35 anos, Esquiva Falcão chegou a sua quarta participação no Fight Music Show e, com a vitória no Ginásio do Ibirapuera, manteve a invencibilidade. Desta vez, demonstrou controle sobre o adversário desde o início da luta, com bastante facilidade para encaixar suas sequências de golpes. Binho de Jesus tentou equilibrar as ações, mas não conseguiu impedir o favoritismo de Falcão.

Medalhista de prata nos Jogos de Londres 2012, Esquiva Falcão se tornou o primeiro boxeador brasileira a subir ao pódio olímpico

Veja o card completo e resultados

Esquiva Falcão venceu Binho de Jesus

Sacha Bali venceu Davi Brito

Xamuel venceu Jhony MC

Rogério Minotouro Rvenceu Rey Physique

Inaê Barros venceu Mendigata

Nego do Borel venceu Rômulo Deu Cria por decisão unânime

Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira terminou em empate majoritário

Kew venceu Thomaz Costa por decisão unânime

Diego Grossi e Victor Ruiz empataram

Lucas Mineiro venceu Bruno Nascimento por decisão unânime

Gabriel Souza Galindo venceu Leonardo Moraes por decisão unânime