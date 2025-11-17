Leitura labial de Makhachev em vitória se torna destaque do UFC 322

Islam Makhachev está marcado no UFC para além dos feitos no octógono. Com respostas divertidas em entrevistas, o russo conta com muitos memes espalhados pelos fãs nas redes sociais. Após a vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC 322, uma conversa entre o novo campeão e Craig Jones ficou em destaque, o que rendeu até resposta provocativa.

Durante a comemoração, Makhachev foi gravado em sua ida até o corner de Della Maddalena, onde se encontrava o treinador australiano de jiu-jítsu. A famosa frase "2-3 anos no Dagestão" do russo pôde ser entendido pelo fãs através de leitura labial.

Na entrevista coletiva pós-luta, o campeão dos meio-médios abriu o jogo sobre o que realmente falou com Jones. A fala, no entanto, chega como resposta a provocação do australiano sobre o estilo de luta do clã do Daguestão, além do Sambo, modalidade de wrestling de origem russa.

— Seu jiu-jítsu não está funcionando. Você tem que vir ao Daguestão por 2-3 anos — disse Makhachev.

O convite de Makhachev parece ter sido aceito por Craig Jones no dia seguinte. Em sua conta oficial no Instagram, o australiano seguiu na provocação em brincadeira com o russo.

— Aceito formalmente o convite para a jacuzzi. Até breve, Daguestão — escreveu Jones.

Relembre como foi o UFC 322

A história foi feita neste sábado (15) na luta principal do UFC 322. Para entrar no livro de recordes, Islam Makhachev é mais novo duplo-campeão do Ultimate com títulos nos leves e meio-médios. Veja os resultados do card completo do UFC 322.

Após dominar do primeiro ao último round, com forte wrestling, o russo frustou todas as expectativas do australiano Jack Della Maddalena, que defendia o cinturão pela primeira vez. A vitória foi confirmada por decisão unânime dos juízes, com parcial tripla de 50-45.