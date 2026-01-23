menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe a pesagem oficial do UFC 324

Evento será realizado em Las Vegas neste sábado (24)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
14:00
Atualizado há 2 minutos
UFC 324 tem card completo divulgado pelo Ultimate (Foto: Reprodução Instagram ufc brasil)
imagem cameraUFC 324 tem card completo divulgado pelo Ultimate (Foto: Reprodução Instagram ufc brasil)
Pesagem do UFC 324 acontece nesta sexta-feira (23). Ao todo, três brasileiros entram em confronto no evento numerado, com um no card preliminar e dois no principal. Confira com o Lance! o card completo que tem início marcado para às 19h (de Brasília).

O main event do UFC 324 servirá como uma espécie de semifinal da categoria dos leves, com Justin Gaethje enfrentando Paddy Pimblett e o vencedor se credenciando a unificar o cinturão da divisão contra o campeão linear Ilia Topuria.

Ex-campeão interino, Gaethje é tido como um dos lutadores mais explosivos da história do MMA e tentará uma última chance de se tornar campeão indiscutível. Paddy Pimblett, por sua vez, é uma das grandes esperanças do MMA inglês e está invicto até agora no UFC.

Acompanhe a pesagem do UFC 324

Card Principal - 23 horas

Cinturão interino peso-leve (até 70,3 Kg): Justin Gaethje x Paddy Pimblett (70 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Sean O'Malley (61,4 Kg) x Song Yadong (61,6 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Natália Silva (57,1 Kg) x Rose Namajunas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Arnold Allen (66 Kg) x Jean Silva (66,2 Kg)

Card Preliminar - 19 horas

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Deiveson Figueiredo (62,8 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier (84,3 Kg) x Andrey Pulyaev (84,3 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Nikita Krylov (92,9 Kg) x Modestas Bukauskas
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Charles Johnson (57,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Michael Johnson x Alexander Hernandez
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Hokit x Denzel Freeman (116,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Turcios x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Adam Fugitt x Ty Miller

FICHA TÉCNICA
UFC 324

📆 Data: 24 de janeiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: T-Mobile, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+

Gaethje e Pimblett fazem luta principal do UFC 324 (Foto: Divulgação UFC)
Gaethje e Pimblett fazem luta principal do UFC 324 (Foto: Divulgação UFC)

