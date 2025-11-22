Anderson Silva tem luta marcada contra ex-campeão do UFC
Brasileiro vai encarar Tyron Woodley, vencedor na divisão até 77kg
- Matéria
- Mais Notícias
Anderson Silva está com data marcada para voltar aos ringues. No dia 19 de dezembro, o brasileiro encara Tyron Woodley, ex-campeão do UFC na divisão até 77kg no boxe. O evento será disputado em Miami, nos Estados Unidos, como preliminar da luta principal entre Jake Paul e Anthony Joshua.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
➡️Atual campeão dos médios passa por cirurgia e fica fora do UFC; entenda
A princípio, Anderson Silva iria enfrentar Chris Weidman, contra quem fez lutas épicas no UFC. Porém, o americano se lesionou e acabou desistindo do evento que aconteceria em novembro.
- Acredito que a mudança sempre acontece por um motivo. Estou focado em fazer um bom trabalho. Sempre respeitando meu oponente e demonstrando total respeito ao mundo do boxe - disse o brasileiro em um comunicado à imprensa.
UFC neste fim de semana. Veja o card completo do UFC Qatar
O fã de luta tem programação obrigatória neste sábado. O UFC Qatar terá a luta principal entre o armeno Arman Tsakuryan e o neozeolandês Dan Hooker. Com apenas um brasileiro, o card preliminar está agendado para às 12h (de Brasília), seguido do principal, às 15h. O Lance! acompanha tudo em tempo real!
Card Principal - 15 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan x Dan Hooker
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Ian Machado Garry
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Serghei Spivac x Shamil Gaziev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi
Card Preliminar - 12 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Bogdan Grad x Luke Riley
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Asu Almabayev
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ismail Naurdiev x Ryan Loder
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev x Shem Rock
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marek Bujlo x Denzel Freeman
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias