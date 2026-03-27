Conheça os cinco brasileiros do card no UFC Seattle deste sábado (28)
O evento acontecerá no dia 28 de março, com início às 18h (de Brasília)
Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Seattle neste sábado (28). A luta principal do Fight Night será entre o nigeriano Israel Adesanza e o norte-americano Joe Pyfer. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.
No card principal, Lerryan Douglas é o último da noite a levar a bandeira do Brasil ao octógono. Antes dele, o evento contará ainda com a participação de quatro lutadores brasileiros na porção preliminar: Gabriella Fernandes, Bruno Lopes, Alexia Thainara e Bruna Brasil.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Seattle
🥊 Lerryan Douglas
Apelido: -
Cartel no MMA: 13-5
Idade: 30 anos
Cidade: Paranágua, PR
Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Julian Erosa (Estados Unidos)
🥊 Gabriella Fernandes
Apelido: -
Cartel: 11-3
Idade: 31 anos
Cidade: São Gonçalo, RJ
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Casey O'Neill (Austrália)
🥊 Bruno Lopes
Apelido: -
Cartel no MMA: 14-2
Idade: 32 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Navajo Stirling (Nova Zelândia)
🥊 Alexia Thainara
Apelido: Burguesinha
Cartel no MMA: 13-1
Idade: 30 anos
Cidade: Paracambi, RJ
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: 13ª colocação
Próximo adversário: Bruna Brasil (Brasil)
🥊 Bruna Brasil
Apelido: -
Cartel no MMA: 11-6-1
Idade: 32 anos
Cidade: Paranavaí, PR
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Alexia Thainara (Brasil)
Veja o card completo do UFC Seattle
FICHA TÉCNICA
UFC Seattle
📆 Data: 28 de março de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Climate Pledge Arena, em Seattle (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Israel Adesanya (84,3 Kg) x Joe Pyfer (84,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexa Grasso (57,1 Kg) x Maycee Barber (56,7 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Michael Chiesa (77,1 Kg) x Niko Price (77,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Julian Erosa (65,7 Kg) x Lerryan Douglas (66,2 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik (83,9 Kg) x Yousri Belgaroui (84,3 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney (70,7 Kg) x Kyle Nelson (70,7 Kg)
Card Preliminar - 18 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ignacio Bahamondes (70,3 Kg) x Tofiq Musayev (70,3 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chase Hooper (70,3 Kg) x Lance Gibson Jr. (70,7 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marcin Tybura (112,4 Kg) x Tyrell Fortune (117,4 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Casey O'Neill (56,2 Kg) x Gabriella Fernandes (56,7 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Navajo Stirling (92,5 Kg) x Bruno Lopes (92,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Simon (61,2 Kg) x Adrian Yanez (61,2 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Alexia Thainara (52,1 Kg) x Bruna Brasil (52,1 Kg)
