Após Magomed Ankalaev provocá-lo incessantemente, o brasileiro Alex Poatan finalmente respondeu. Ex-campeão meio-pesado, Poatan tentará retomar o cinturão do russo, seu algoz no último combate, em revanche marcada para o UFC 320. O evento ocorre no dia 4 de outubro, em Abu Dhabi.

Recentemente, Ankalaev debochou do treinamento de Poatan, dizendo que o brasileiro havia contratado motoristas de táxi para ajudá-lo na defesa de quedas. O russo disse ainda que Alex não precisava se preocupar com quedas e que iria achar ‘’sua cabeça grande de novo’’. Desta vez, porém, Poatan não se fez de rogado e retribuiu a provocação.

Em entrevista ao programa ‘’The Ariel Helwani Show’’, o brasileiro revelou que sempre esteve em controle da data da revanche e disse que, mesmo como campeão, Ankalaev não tinha nenhuma moral com o UFC, e precisava esperá-lo.

- Ele (Ankalaev) e o time dele falaram que eu estava com medo. Mas eu já tinha conversas com o UFC, já tinha a data para a revanche. O Ankalaev ficou falando que estava pronto em junho, julho, agosto e setembro. O campeão que não pode nem escolher uma data para lutar. Eu já tinha toda a programação para lutar: seria agosto ou outubro. Agosto não deu certo, e aí foi outubro. A gente vê a moral que ele não tem com o UFC, sendo campeão, estar pronto e ter que esperar o desafiante - provocou Poatan.

Alex Poatan está em acordo com UFC

Alex Poatan busca recuperar título do UFC (Foto: Reprodução Instagram)

O brasileiro revelou que precisava descansar o corpo após fazer quatro lutas em um ano, incluindo um incrível recorde de três defesas de título em apenas 175 dias. Ele disse que entrou em comum acordo com o UFC para ter tempo para a revanche, que lhe foi prometida.

- Eu tinha que me recuperar, fiz quatro lutas em menos de um ano e eles prometeram para mim que eu seria o próximo desafiante. Então só esperei a melhor data para mim. Outubro está sendo uma data muito boa. Se ele estava pronto em junho, a gente vê que ele não tem moral nenhuma: o campeão vai ter que me esperar.

