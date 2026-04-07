Makhachev acusa Topuria de 'desistir' de luta no UFC Casa Branca por dinheiro
Apesar do impasse, Topuria lutará contra Justin Gaethje na edição
O clima esquentou fora do octógono nesta segunda-feira (6). Islam Makhachev, usou suas redes sociais para falar o motivo que a luta contra Ilia Topuria no histórico card do UFC Casa Branca não saiu do papel. Segundo o russo, o Ultimate planejava colocar frente a frente os dois melhores lutadores da atualidade, mas o " El Matador" teria recuado após a organização negar seu pagamento, considerado elevado.
Relacionadas
A versão do campeão
Incomodado com as recentes declarações de Topuria, Makhachev utilizou sua conta no X para dar um ultimato ao El Matador. Ele alegou que aceitou o desafio prontamente, mas foi informado pela cúpula do UFC sobre a desistência do oponente.
➡️ Dana White abandona negociações de contratos e marca nova fase no UFC
Tradução: Estou cansado de ouvir histórias inventadas por Topuria e sua equipe. Recebi a ligação e aceitei a luta na Casa Branca. No dia seguinte, me disseram que ele pediu uma bolsa irrealista. O UFC recusou e ele desistiu. Até o empresário dele confirmou isso.
Ilia, pare de falar. Cada entrevista que você dá conta uma história diferente. Você desistiu, e você sabe disso.
Mudanças no card: unificação e estreia histórica
Com o colapso das negociações entre as duas maiores estrelas da companhia, o UFC agiu rápido para reorganizar o evento em Washington. A nova luta principal da noite será a unificação do cinturão peso-leve entre Ilia Topuria e o norte-americano Justin Gaethje.
O co-main event, no entanto, promete roubar a cena para os brasileiros. Alex "Poatan" Pereira fará sua aguardada estreia na divisão dos pesos-pesados. Em busca de um inédito tricampeonato em categorias diferentes, o paulista enfrentará o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino da categoria até 120 kg.
