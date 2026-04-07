menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Lutas

Makhachev acusa Topuria de 'desistir' de luta no UFC Casa Branca por dinheiro

Apesar do impasse, Topuria lutará contra Justin Gaethje na edição

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/04/2026
13:18
Islam Makhachev vence Jack Della Maddalena no UFC 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)
Islam Makhachev na vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O clima esquentou fora do octógono nesta segunda-feira (6). Islam Makhachev, usou suas redes sociais para falar o motivo que a luta contra Ilia Topuria no histórico card do UFC Casa Branca não saiu do papel. Segundo o russo, o Ultimate planejava colocar frente a frente os dois melhores lutadores da atualidade, mas o " El Matador" teria recuado após a organização negar seu pagamento, considerado elevado.

continua após a publicidade

Relacionadas

A versão do campeão

Incomodado com as recentes declarações de Topuria, Makhachev utilizou sua conta no X para dar um ultimato ao El Matador. Ele alegou que aceitou o desafio prontamente, mas foi informado pela cúpula do UFC sobre a desistência do oponente.

Tradução: Estou cansado de ouvir histórias inventadas por Topuria e sua equipe. Recebi a ligação e aceitei a luta na Casa Branca. No dia seguinte, me disseram que ele pediu uma bolsa irrealista. O UFC recusou e ele desistiu. Até o empresário dele confirmou isso.
Ilia, pare de falar. Cada entrevista que você dá conta uma história diferente. Você desistiu, e você sabe disso.

continua após a publicidade

Mudanças no card: unificação e estreia histórica

Com o colapso das negociações entre as duas maiores estrelas da companhia, o UFC agiu rápido para reorganizar o evento em Washington. A nova luta principal da noite será a unificação do cinturão peso-leve entre Ilia Topuria e o norte-americano Justin Gaethje.

continua após a publicidade

O co-main event, no entanto, promete roubar a cena para os brasileiros. Alex "Poatan" Pereira fará sua aguardada estreia na divisão dos pesos-pesados. Em busca de um inédito tricampeonato em categorias diferentes, o paulista enfrentará o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino da categoria até 120 kg.

Poatan pode ir em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)
circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias