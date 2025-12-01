Talento nos pés? Connor McGregor faz golaço em jogo de futebol; veja vídeo

O talento no UFC já é mundialmente conhecido, mas será que Connor McGregor também brilha com a bola nos pés? Segundo vídeo compartilhado por ele nas redes sociais, parece que sim. O ex-campeão publicou um compilado de lances protagonizados por ele em uma partida amistosa disputada entre amigos.

Entre os "highlights", é mostrado um golaço de McGregor, logo no início. De fora da área e de canhota, o lutador bate cruzado de trivela, sem chances para o goleiro. O irlandês ainda colocou a bola na rede outras duas vezes, com direito até a gol "na banheira". O final do vídeo mostra o craque do jogo sorridente e comemorando a atuação com os amigos.

— Coisas que você adora ver. Três, isso é um sinal. Coroa tripla — disse McGregor.

Veja os lances abaixo.

McGregor de volta? Ex-campeão do UFC revela detalhes

Duplo-campeão do UFC, Conor McGregor afirmou ter vivenciado uma experiência espiritual com Jesus Cristo durante tratamento com Ibogaína, substância extraída da planta africana Iboga. O irlandês divulgou, no final de novembro, que realizou um procedimento em uma clínica especializada em Tijuana, México. Segundo relato, essa mudança marcar o retorno do lutador ao octógono.

O tratamento integra os esforços do atleta para transformar sua vida pessoal, enquanto considera um possível retorno aos octógonos. McGregor, que conquistou títulos nas categorias peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate, buscou esta alternativa terapêutica após contato com especialistas da Universidade de Stanford. Ele declarou ter visualizado sua própria morte e o impacto que causaria em seus filhos.