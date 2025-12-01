Astros do UFC declaram torcida para duelo entre Pimblett e Gaethje

A luta pelo cinturão interino do peso-leve gerou muitas polêmicas nas redes sociais, principalmente pela indignação dos outros destaques da categoria. Número 1 do ranking, Arman Tsarukyan pode não ter gostado a decisão do UFC sobre a disputa, mas aproveitou para definir sua torcida. Além dele, os ex-campeões Conor McGregor e Charles do Bronx também escolheram seus lados.

Após finalizar Dan Hooker, a expectativa de Tsarukyan era receber a disputa de cinturão contra Ilia Topuria. Os planos do UFC, no entanto, foram outros. Com a pausa do campeão dos leves, a organização decidiu por Justin Gaethje (4º) e Paddy Pimblett (5º) para decidir o título interino.

As famosas provocações de Pimblett contra Topuria encontraram novo "destino" após o anúncio oficial do UFC: Arman Tsarukyan. Em entrevista ao "ESPN", o armênio então decidiu oferecer ajuda a Gaethje para derrotar o irlandês.

— Gaethje, se você precisar de ajuda, me avise e eu vou até aí te ajudar. Quero que ele ganhe. Aquele cara (Paddy) é um babaca, odeio ele. Espero que ele vá treinar, se dedique e se concentre. Ele já disputou o cinturão umas cinco vezes. Então, esta é a chance dele no final da carreira. Ganhar o cinturão interino, lutar pelo cinturão de verdade e depois se aposentar. Isso é o melhor para ele — disse Tsarukyan.

Do Bronx e McGregor revelam torcida no UFC 324

Embora concorde que Tsarukyan deveria ter sido o escolhido a disputar o cinturão, Charles do Bronx não deixou de valorizar a "grande luta" que será entre Pimblett e Gaethje. O brasileiro ainda analisou como pode ser o combate e revelou sua torcida durante entrevista ao canal "Olhar da Luta".

— O Paddy é um atleta que vem em uma crescente impressionante, com um hype gigante em torno dele. Ele troca bem em pé, consegue levar para o chão e se movimenta constantemente. Do outro lado, sabemos que Justin Gaethje é um lutador muito duro, com uma trocação insana, mas que apresenta algumas falhas no chão — disse Do Bronx, que completou:

— Se ele (Paddy) decidir trocar, pode ser nocauteado, mas se apostar na queda, tem chances de se tornar campeão. Ainda assim, eu gostaria muito que o Gaethje saísse vitorioso.

Em meio a novas polêmicas com Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor voltou as redes sociais para expor seu apoio o compatriota Pimblett, que luta pela chance de enfrentar Topuria. Vale relembrar que Dana White garantiu que o vencedor desse confronto será o próximo adversário do campeão linear.

Dana White anuncia estreia da 'nova era' em 2026

O UFC divulgou, na última quinta-feira (27), o primeiro card da "nova era" da liga. A surpresa fica por conta do retorno da brasileira Amanda Nunes, que encara Kayla Harrison, no dia 24 de janeiro, pelo cinturão do peso-galo, no UFC 324, em Las Vegas.

Além da brasileira, outros representantes do país entram no octógono no UFC 324: Deiveson Figueiredo encara Umar Nurmagomedov e Jean Silva enfrenta Arnold Allen.

1 . Justin Gaethje x Paddy Pimblett – cinturão interino dos leves 2 . Kayla Harrison x Amanda Nunes – cinturão peso galo feminino 3 . Sean O’Malley x Song Yadong – peso galo 4 . Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis – peso pesado 5 . Arnold Allen x Jean Silva – peso pena 6 . Alexa Grasso x Rose Namajunas - peso mosca feminino 7 . Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo - peso galo 8 . Ateba Gautier x Andrey Pulyaev - peso médio

Os eventos de janeiro marcará o início de uma nova fase para o Ultimate. A partir de 2026, a organização abandonará o modelo de pay-per-view para iniciar sua era de streaming, após firmar acordo com a Paramount+ pelos direitos de transmissão.