O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou nesta quinta-feira (19) que a final da Libertadores 2026 acontecerá no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A data prevista para a decisão em jogo único é 28 de novembro, em horário ainda a ser ser definido.

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O Estádio Centenário, palco da final da primeira Copa do Mundo (1930), também foi sede da final da Libertadores de 2021, quando Palmeiras e Flamengo disputaram a taça daquele ano, e o time paulista levou a melhor sobre o carioca. O local será palco da decisão de Libertadores pela nona vez na história da competição.

- É com muita alegria que anunciamos que a final da CONMEBOL Libertadores 2026 será em Montevidéu, Uruguai! Nos vemos no sábado, 28 de novembro, para a Glória Eterna! - escreveu o presidente da entidade, em suas redes sociais.



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Libertadores 2026

Tudo pronto para a Glória Eterna! Em 2026, a Libertadores contará com seis clubes brasileiros na fase de grupos: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. A seguir, o Lance! apresenta todos os detalhes sobre o sorteio, a divisão por potes e o formato da competição nesta edição.

Os potes foram definidos com base no ranking da Conmebol, divulgado no início do ano, embora a entidade ainda deva confirmar a distribuição de forma oficial nos próximos dias. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote, e há apenas uma restrição: clubes do mesmo país só podem cair na mesma chave caso um deles tenha vindo da fase prévia.

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O Brasil terá três equipes no Pote 1, reservado aos cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. No Pote 2 aparecem Corinthians e Cruzeiro, enquanto o Mirassol integra o Pote 4. Com as eliminações precoces de Bahia e Botafogo, não haverá confrontos entre clubes nacionais nesta fase da competição.

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