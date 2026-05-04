Cruzeiro tem baixa para jogo na Libertadores

Passado o clássico do último sábado (2), o elenco do Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira (4) para fazer a última atividade na Toca da Raposa II antes da viagem para o Chile. Na partida contra a Universidad Católica, o técnico Artur Jorge não poderá contar com um de seus atacantes.

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Segundo apurou o Lance!, Bruno Rodrigues fica de fora da viagem da equipe por conta de um edema muscular. O atleta sentiu o problema no clássico contra o Atlético-MG e passou por exames no último domingo.

Depois da derrota por 3 a 1 para o rival, o técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, chegou a comentar sobre a situação do jogador. Apesar de ficar fora do duelo contra a Universidad Católica, há expectativa que o atacante volte a ser relacionado contra o Bahia.

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Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Não fomos felizes com bola, mas não dá para duvidar da capacidade desta equipe, porque vimos com 11, com 10, com 9 lutaram muito. Com 8, porque o Bruno, na parte final sentiu um problema e ficou de corpo presente apenas – disse.

Próximo compromisso do Cruzeiro

O elenco celeste viaja nesta segunda-feira para Santiago, no Chile, onde enfrentará a Universidad Católica, às 23h (de Brasília) de quarta-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

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Atualmente, a Raposa está com os mesmos seis pontos dos chilenos e do Boca Juniors, mas na terceira posição pelos critérios de desempate. Se vencer fora de casa, a equipe comandada por Artur Jorge devolverá o golpe que sofreu no Mineirão, na derrota por 2 a 1, e ultrapassará os Cruzados na tabela.

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