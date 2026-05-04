Vai jogar na Libertadores? Acosta é avaliado nos treinos do Fluminense
Meia evoluiu na recuperação da lesão nos últimos dias
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O Fluminense deve ganhar um reforço importante para o jogo decisivo contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores. Lucho Acosta voltou a treinar com o grupo e passa por avaliação da comissão técnica de Luis Zubeldía nas vésperas da partida para definir se terá condições de atuar.
Fluminense adota estratégia especial para decisão na Libertadores
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O meia argentino se machucou no dia 12 de abril, no clássico contra o Flamengo, quando sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e deixou o campo ainda no início do primeiro tempo. Na ocasião, a previsão de recuperação era de até um mês, sem necessidade de cirurgia.
Após semanas em tratamento, Acosta evoluiu dentro do cronograma. Na última semana, iniciou a transição física e, agora, já está reintegrado ao elenco. O jogador participou normalmente do treino desta segunda-feira (4), realizado no CT do Internacional, em Porto Alegre, primeiro indicativo de que está próximo de voltar a ser opção.
A comissão técnica, no entanto, adota cautela. O Fluminense ainda treina nesta terça-feira (5), em Mendoza, no Estádio Feliciano Gambarte, e será nesse período que Zubeldía vai observar a resposta física do jogador para tomar a decisão final.
— Luciano está bem nos treinos. Vai fazer mais dois treinamentos para a partida contra o Independiente Rivadavia e claro que vai ser mais do que importante para nós. Contanto que esteja bem da lesão aparentemente está, só falta a sequência de treinos — disse o técnico.
A expectativa é positiva para que Acosta seja relacionado. Ainda assim, a tendência é que comece no banco e atue por minutos controlados, já que precisa readquirir ritmo de jogo após pouco mais de três semanas afastado.
Fluminense pressionado na Libertadores
A possível volta do camisa 10 acontece em um momento crítico. O Fluminense é o lanterna do Grupo C, com apenas um ponto, e precisa vencer fora de casa para seguir vivo na briga por classificação. Sem Acosta, o time venceu apenas dois dos sete jogos disputados no período, o que reforça o peso do retorno do meia para a decisão.
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