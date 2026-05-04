Confira arbitragem de Universidad Católica x Cruzeiro pela Libertadores

Depois do duro golpe no clássico do fim de semana, o Cruzeiro já foca na quarta rodada da Libertadores. A equipe irá enfrentar a Universidad Católica nesta quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), fora de casa. Para o duelo, a Conmebol definiu arbitragem colombiana.

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O árbitro principal será Andres Rojas, que será auxiliado por Richard Ortiz e Cristian Aguirre. David Rodriguez ficará na cabine do VAR.

Nesta temporada, Rojas apitou 17 partidas, apenas uma delas na Libertadores, o encontro entre Carabobo e Huachipato, ainda na segunda fase eliminatória.

Na última temporada, ele comandou dois jogos do Flamengo, contra LDU e Estudiantes, sendo que o duelo entre brasileiros e argentinos teve algumas polêmicas.

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Andres Rojas (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Confira arbitragem para Unievrsidad Católica x Cruzeiro

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistente 1: Richard Ortiz (COL)

Assistente 2: Cristian Aguirre (COL)

4º Árbitro: Jairo Mayorga (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

AVAR: Mauricio Pérez (COL)

Assessor de Árbitros: Christian Schiemann (CHI)

Quality Manager: Oscar Viera (PAR)

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Cruzeiro x Boca Juniors

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na última rodada da Libertadores, no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores. Em um jogo brigado, a Raposa soube ter calma e foi premiada com um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cabuloso colou nos argentinos e tem os mesmos seis pontos, na terceira colocação.

Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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Com um jogador a menos, o Boca Juniors recuou ainda mais na partida, mas seguiu dificultando a vida do ataque celeste. Se por baixo estava difícil, o Cabuloso teve sua chance mais clara aos 17 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio pela direita, mas Fabrício Bruno não acertou bom cabeceio. Estreante na Libertadores, Otávio foi acionado pela primeira vez aos 25 minutos, interceptando cruzamento de Zeballos. Instantes depois, Arroyo finalizou perigosamente à esquerda do gol.

Kaio Jorge teve sua primeira chance clara dez minutos antes do fim do tempo regulamentar, mas parou em Brey. Ao contrário dos argentinos, o gol cruzeirense foi produzido pela calma de seus atletas. Matheus Pereira segurou no meio e fez passe em profundidade para Kaio Jorge, na linha de fundo, passar para Neyser apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

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