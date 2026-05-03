Dieguinho lamenta derrota e mira reação rápida do Corinthians: 'Vamos reverter'

O Corinthians foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1 na noite deste domingo (3), no Maião, no interior de São Paulo, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Dieguinho, que entrou na segunda etapa, foi um dos poucos destaques do Timão.

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Dieguinho entrou no lugar de Matheus Pereira, mudança que abriu a equipe do Corinthians. Até aquele momento, o Timão não tinha sofrido grandes sustos ao gol de Walter, o que mudou com a entrada do atacante, que deu movimentação e conseguiu diminuir o placar para o Alvinegro, mas não o suficiente para evitar a derrota.

— Nosso time não estava conseguindo impor nosso jogo. Com a bola, faltava o último detalhe de acertar o passe, finalização. Infelizmente não conseguimos a vitória, estávamos vindo de uma sequência boa. Mas agora é continuar trabalhando que vamos reverter esse momento — disse Dieguinho à "Cazé TV".

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Os jogadores do Corinthians não terão folga após o jogo. A equipe comandada por Fernando Diniz volta ao CT Dr. Joaquim Grava, onde dorme, e viaja para a Colômbia já nesta segunda-feira (4). Na quarta-feira (6), o Timão enfrenta o Santa Fe, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

— Saindo daqui, nós vamos viajar já. Mas nosso time está preparado para a sequência de jogos, e com certeza vamos conseguir a vitória na Libertadores, que estamos muito bem — completou.

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Corinthians entrou na zona de rebaixamento com o resultado (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Corinthians x Mirassol

O Corinthians teve dificuldades no jogo e viu o Mirassol ter as principais ações da partida, construindo os dois gols. Por outro lado, o Timão questionou decisões da arbitragem.

A partida foi marcada por lances polêmicos, sob comando de Matheus Delgado Candançan (SP). O primeiro ocorreu na expulsão de Edson Carioca, que recebeu cartão vermelho após falta em Matheus Pereira. O VAR, comandado por Márcio Henrique de Gois (SP), recomendou a revisão e a expulsão acabou anulada.

O segundo lance polêmico foi o pênalti marcado para o Mirassol. Após jogada de Carlos Eduardo, Candançan assinalou falta de Matheus Bidu no atacante do Leão. Mesmo com muitas reclamações da equipe corintiana, a penalidade foi mantida.

Com o resultado, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 15 pontos, somando três vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de 10 gols marcados e 13 sofridos. A diferença no saldo de gols, inclusive, é o que empurrou o time para a zona de rebaixamento, já que tem a mesma pontuação que o Santos.

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