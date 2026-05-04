Fluminense adota estratégia especial para decisão na Libertadores

O Fluminense optou por um planejamento logístico diferente para a sequência decisiva da temporada e manteve a delegação fora do Rio de Janeiro visando o confronto contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores. A estratégia do clube envolveu uma "viagem casada", já executada ao longo dos últimos dias.

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Após sair do Rio para Porto Alegre, o Tricolor enfrentou o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e não retornou à sua base. Nesta segunda-feira (4), a equipe treinou no CT do próprio Inter, na capital gaúcha, antes de seguir viagem para Mendoza, na Argentina, palco do próximo compromisso continental.

A programação segue ajustada ao detalhe. Já em solo argentino, o Fluminense realizará o último treino nesta terça-feira (5), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, local que pertence ao Godoy Cruz e fica na cidade de Mendoza. A atividade será a preparação final antes do duelo decisivo. O estádio fica a apenas 6km de distância do Estádio Malvinas Argentinas, onde acontece a partida decisiva.

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O confronto contra o Independiente Rivadavia acontece na quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), e ganhou caráter determinante para o Tricolor. A equipe chega pressionada após somar apenas um ponto nas três primeiras rodadas e ocupa a última colocação do Grupo C.

A logística montada pela comissão técnica e pelo departamento de futebol tem como principal objetivo reduzir desgaste físico e otimizar a preparação em meio à maratona de jogos. A avaliação é de que evitar deslocamentos longos neste momento pode ser um diferencial para a partida mais importante do ano até aqui.

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Serna, Savarino, Jemmes e Canobbio no treino do Fluminense no CT do Internacional (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Relembre o último jogo do Fluminense

Com time misto por priorizar a condição física dos principais nomes visando a Libertadores, o Fluminense foi a campo na noite deste domingo (3), no Beira-Rio, em Porto Alegre, teve mais uma atuação para se esquecer e perdeu para o Internacional pelo placar de 2 a 0 na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança e encostar no líder Palmeiras, e ficou na terceira colocação, com 26 pontos somados. A equipe vira a chave e foca no duelo com o Independiente Rivadavia, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pela quarta rodada da Libertadores.

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