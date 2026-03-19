Sorteio da Libertadores: veja retrospecto de brasileiros na competição

A Conmebol sorteia os grupos da Libertadores nesta quinta-feira (19), e mais uma vez o Brasil entra na competição como favorito. Desde 2018, quando o River Plate levou o título, todas as edições tiveram um clube brasileiro como campeão. Este ano, seis equipes do País estão na disputa. E o retrospecto deixa duas delas como muito bem cotadas para chegar à final da Libertadores.

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Atual campeão, o Flamengo mais uma vez está entre os favoritos. O retrospecto recente coloca o rubro-negro como time a ser batido no torneio continental. O clube carioca disputou quatro finais de Libertadores desde 2019, venceu três delas e se isolou como o brasileiro com mais conquistas: quatro no total. Este ano, o Flamengo vai para a décima participação seguida.

Nesse quesito, o time só fica atrás do Palmeiras. O alviverde paulista está na 11ª disputa consecutiva da Libertadores. Ao todo, são 25 participações, recorde absoluto entre os clubes brasileiros. O retrospecto também é positivo: o Palmeiras é tricampeão da Libertadores. No ano passado, perdeu a final para o Flamengo.

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As duas equipes integram o Pote 1 no sorteio da Libertadores desta quinta-feira. Eles terão a companhia do Fluminense, que conquistou o primeiro título em 2023. O retrospecto histórico inclui também a final da Libertadores de 2008. O tricolor carioca volta à disputa continental após ter ficado de fora no ano passado.

Um dos clubes brasileiros com mais tradição na Libertadores, o Cruzeiro volta à disputa após um longo período ausente. O clube disputou o torneio pela última vez em 2019, quando foi eliminado pelo River Plate nas oitavas de final. Bicampeão, o time mineiro registra 17 participações na Libertadores.

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No sorteio da Libertadores, o Cruzeiro terá a companhia do Corinthians no Pote 2. O clube paulista tem um título, conquistado em 2012. Desde então, acumulou tropeços. A melhor participação depois daquela conquista foi em 2022, quando chegou às quartas.

O futebol brasileiro também terá um estreante na Libertadores deste ano. Trata-se do Mirassol, que conquistou uma vaga direta na fase de grupos após encerrar a Série A do ano passado na quarta colocação. O time, porém, poderá ter uma tarefa dura na competição continental: como o sorteio leva em conta o retrospecto dos últimos anos, o Mirassol foi alocado no Pote 4 da Libertadores. Assim, a tendência é pegar adversários mais fortes na primeira fase.

Seis clubes brasileiros estão na disputa pelo troféu da Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

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