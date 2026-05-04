⁠Cruzeiro: Artur Jorge projeta jogo decisivo pela Libertadores

Depois do baque no fim de semana com a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG no Brasileirão, o Cruzeiro volta suas atenções para a Libertadores. A equipe irá enfrentar a Universidad Católica nesta quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), fora de casa.

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Em entrevista coletiva após a derrota no clássico, o técnico Artur Jorge projetou a partida e a sequência de jogos importantes que a Raposa terá nas próximas semanas.

– A verdade é que não temos tempo para ficar presos a resultados. Cada uma das competições exige muito de nós. Temos progredido em desempenho. Estes resultados podem ser percalços, momentos de jogo, circunstâncias, contextuais, há muitas formas de olharmos para esse resultado. Falei com os jogadores depois da partida, ninguém está satisfeito com o resultado, o fato de ser um clássico – disse o comandante.

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– Mas temos que olhar para frente, esse é o caminho que temos, é longo, muito desafiador, temos um jogo pela Libertadores em um grupo extremamente difícil, as coisas estão presas por detalhes, resultados diretos entre as equipes. Todos esses jogos vão exigir muito de nós e temos que dar resposta. Mas não podemos ficar condicionados pelo resultado. Trabalhamos igualmente depois de uma vitória boa na Libertadores, vamos trabalhar igual para trabalhar igual para preparar para o jogo contra a Universidad Católica. Para dar um resultado melhor e diferente do que tivemos – complementou Artur Jorge.

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Cruzeiro x Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste sábado (2), por 3 a 1. Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, e Kaio Jorge. A partida foi marcada ainda por três expulsões: duas do lado celeste (Kaiki e Arroyo) e uma do lado alvinegro (Lyanco).

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Com o resultado, o Galo pulou para a 11ª posição, com 17 pontos, enquanto a Raposa ficou na 14ª colocação, com um ponto a menos que o rival.

Agora, a Raposa se prepara para enfrentar a Universidad Católica na quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada da Libertadores. Posteriormente, no sábado (9), o time joga contra o Bahia, também longe de Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).

Maycon batendo pênalti contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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