Nesta quinta-feira (19), todos os holofotes se voltam para a Libertadores. A corrida pela Glória Eterna terá os 32 times alinhados no ponto de partida, quando o sorteio definir a composição dos oito grupos da competição. Com seis brasileiros como favoritos – Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol –, os estrangeiros correm por fora, mas ainda representam perigo real. Sabendo disso, o Lance! apresenta cinco jogadores para ficar de olho na Libertadores de 2026.

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Ángel Di María (Rosario Central)

Aos 38 anos, Di María segue firme a escrita de que "envelhece como vinho". De volta ao clube de infância, o astro argentino é o grande nome da equipe que voltou à Libertadores após dois anos longe da competição. Com um currículo impecável que dispensa apresentações, Di María é nome que exige atenção redobrada de qualquer time brasileiro que cruzar com o Rosario Central.

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Na temporada 2026, Di María soma 9 jogos, com 8 deles como titular. Foram 4 gols marcados – um a cada 172 minutos – e 2 assistências. O camisa 10 do Canalla tem média de 3,1 finalizações por jogo, com 1,6 no alvo, e acumula 2,2 passes decisivos por partida. O Rosario Central ocupa a terceira posição do Grupo B do Torneio Apertura, com 18 pontos.

Di María levanta o troféu de campeão argentino (Foto: Divulgação / Rosário Central)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Outro nome de peso e currículo vitorioso na Libertadores 2026 é Leandro Paredes. Campeão do mundo pela Argentina em 2022, o volante é uma das poucas notícias boas do Boca Juniors em um ano de crise e resultados irregulares. Enquanto o clube busca se encontrar, Paredes se sobressai no futebol argentino e se torna uma grande ameaça aos adversários – inclusive aos brasileiros.

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Em 9 jogos na temporada, o meio-campista soma 1 gol e 3 assistências, números que revelam sua importância ofensiva. Na criação, são 4 grandes chances criadas, com média de 2,0 passes decisivos por partida. No meio-campo, acumula 5,2 bolas recuperadas por jogo e vence 59% dos duelos pelo chão.

Miguel Merentiel (Boca Juniors)

Conhecido do futebol brasileiro, Miguel Merentiel também surge como grande ameaça na Libertadores. Vencedor do Campeonato Brasileiro e do Paulistão pelo Palmeiras, o uruguaio não começou a temporada como titular absoluto, mas explodiu nos últimos quatro jogos do Boca Juniors: marcou quatro gols, sendo decisivo em todas as partidas.

Em dois desses duelos, Merentiel marcou o único gol da equipe, garantindo empates importantes. Na única vitória do recorte, anotou dois dos três gols do Boca. Na temporada, soma 7 jogos, todos como titular, com 4 gols marcados – média de um gol a cada 137 minutos. São 1,9 finalizações por jogo, com 0,9 no alvo, e 31% de conversão.

Pablo Vegetti (Cerro Porteño)

Nome para lá de conhecido no futebol brasileiro, Pablo Vegetti tem o instinto matador de um centroavante. Artilheiro do Brasil na temporada passada, o argentino deve ser temido pelo que fez com a camisa do Vasco da Gama, chegando a finais e semifinais de Copa do Brasil com atuações decisivas.

Nesta temporada, no entanto, Vegetti vive momento abaixo da média. Em 10 jogos (8 como titular), marcou apenas 1 gol, com média de 1,3 finalizações por partida e 8% de conversão. Apesar dos números discretos, o faro de gol e a experiência em jogos grandes seguem sendo armas perigosas para o Cerro Porteño.

Luis Muriel (Junior Barranquilla)

Grande astro da Colômbia, Luis Muriel carrega currículo construído em clubes de peso na Europa. De volta ao futebol colombiano pelo Junior Barranquilla, o atacante vive grande temporada e mostra o faro goleador que o manteve em evidência no Velho Continente.

Em 11 jogos no ano, Muriel soma 5 gols e 1 assistência, com média de 0,5 gol por partida – um a cada 126 minutos. São 2,9 finalizações por jogo, com 1,4 no alvo, e 16% de conversão. O atacante também tem bom aproveitamento em faltas, com um gol marcado dessa forma em 10 tentativas.

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