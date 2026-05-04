Mais uma semana com muitos jogo na Copa Libertadores se iniciará e, com ela, os duelos de volta da fase de grupos da competição continental. Pelo lado brasileiro, seis times estão em disputa em busca de tentar uma classificação antecipada para a próxima fase do torneio. A quarta rodada terá início na noite desta terça-feira (5).

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Pela ordem de grupos, o Flamengo é o time brasileiro que está no A e é o líder, com sete pontos conquistados em três jogos. O Rubro-Negro tem dois de vantagem para o segundo, o Estudiates, e três a mais que o Independiente Medellín. O lanterna da chave é o Cusco, justamente o próximo adversário do time carioca, marcado para quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Peru.

Já o Fluminense aparece na lanterna do Grupo C da Libertadores, com apenas um ponto, e precisa buscar a vitória nestes três últimos jogos se quiser avançar de fase. O próximo adversário do Tricolor é o Independiente Rivadavia, líder com nove pontos, em duelo que será disputado na Argentina, na quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília). O Bolívar é o vice-líder da chave, com quatro pontos, seguido pelo La Guaira, com dois.

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O Cruzeiro está no Grupo D e vive uma situação de muita disputa neste momento. Na terceira posição, a Raposa tem a mesma pontuação de Universidad Católica, próximo adversário do time brasileiro, na quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), e Boca Juniors, todos com seis pontos, mas separados pelos critérios de desempate. O lanterna da chave é o Barcelona de Guayaquil, que ainda não pontuou.

Entre os brasileiros, o Corinthians é o único que aparece com 100% de aproveitamento na competição. Com nove pontos, ocupa a liderança do Grupo E, seguido por Platense, que tem seis, e Santa Fe, próximo adversário do Alvinegro na quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), e Peñarol, com apenas um ponto cada.

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Acostumado a terminar a fase de grupos como a melhor equipe, em 2026 o Palmeiras vive uma situação diferente. Neste momento, o time de Abel Ferreira é o vice-líder do Grupo F, com cinco pontos, um atrás do Sporting Cristal, adversárion desta terça-feira (5), às 19h (de Brasília), no Peru. Os últimos dois colocados da chave são o Cerro Porteño, com quatro, e o Junior Barranquilla, com apenas um ponto.

Fechando a lista de brasileiros na Libertadores aparece o Mirassol, terceiro colocado do Grupo G, com seis pontos. O estreante tem a mesma pontuação que os três primeiros colocados, assim como acontece no grupo do Cruzeiro. Na liderança, aparece a LDU, adversário desta quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Maião. Depois, Lanús, com seis pontos, e por fim Always Ready, que ainda não pontuou no torneio.

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