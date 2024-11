Neste sábado (30), Atlético-MG e Botafogo se enfrentam na decisão da Libertadores 2024 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Apesar do duelo entre rivais nacionais, o clima que se vê na Argentina é de muito harmonia entre as torcidas e os locais. Com a invasão brasileira na capital argentina, os 'hermanos' entram na brincadeira e demonstram apoio aos times finalistas. Veja vídeo:

Nos arredores do estádio, o que mais se vê são torcedores do River Plate apoiando a equipe carioca. Muito por conta da eliminação para o Galo nas semifinais da competição. Em uma casa nas proximidades do Monumental, uma casa enfeitada com bandeiras vermelhas e brancas, demonstrou apoio apoio total ao Glorioso, com bandeiras, bateria e papel picado para receber os botafoguenses.

Até o momento, nenhum problema de animosidade ou violência entre torcedores foi registrado na capital argentina. A tendência é de que o jogo seja quente apenas dentro de campo, dada a rivalidade instaurada na partida do Campeonato Brasileiro e a ambição dos dois times em conquistar a Libertadores.

🕔 Que horas começa Atlético-MG x Botafogo?

A bola rola para Atlético-MG e Botafogo às 17h (de Brasília). O Galo está em busca de sua segunda taça no continental, já tendo sido campeão em 2013. O Glorioso, por outro lado, alcançou a decisão pela primeira vez em sua história e quer erguer o troféu de forma inédita no Monumental.

Torcedores argentino demonstram apoio ao Botafogo. (Foto: Isabelle Favieri/ Lance!)

