‘A final é grande, mas pouco para o que queremos’, diz técnico do Botafogo

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, disse nesta sexta-feira (29), véspera da decisão da Libertadores, que chegar à final da competição continental é um feito enorme, mas que o clube pensa apenas no título. “O que fica na história são os vencedores”, declarou o treinador, em entrevista concedida no Monumental de Nuñez, palco da final com o Atlético-MG.

— A final é grande, mas é pouco para aquilo que nós queremos. O que fica na história são os vencedores, e não os que chegam nas finais — afirmou o Artur Jorge.

O treinador recordou o começo difícil e o crescimento do Botafogo na competição, que culminou com uma campanha irrepreensível no mata-mata. Artur Jorge chegou ao clube em abril, logo após a demissão de Tiago Nunes.

— Eu cheguei e aproveitei a parte boa. Quem chega e tem duas derrotas em seis jogos para fazer (na fase de grupos), foi muito difícil. Eu falei que íamos classificar, não tinha dúvida nenhuma, e classificamos com um jogo de antecedência. Em três jogos conseguimos resolver a fase de grupos — ressaltou o técnico do Botafogo.

Artur Jorge exalta campanha do Botafogo nos playoffs

— No mata-mata, jogamos contra três enormes rivais, três equipes que seriam candidatas a ganhar a competição. Jogamos sempre com humildade, e sendo superiores a qualquer um desses adversários. Conseguimos ser melhores que o Palmeiras, que o São Paulo e que Peñarol — avaliou Artur Jorge.

O técnico português também enalteceu o “equilíbrio comportamental” do Botafogo, que além da final da Libertadores está na luta pelo título do Brasileirão. O alvinegro carioca lidera a competição e depende apenas de si para ficar com o título.

— A equipe tem sido capaz de suportar uma temporada como esta. Acho que isso é um mérito que os jogadores têm que ter. Temos que ter a capacidade nessa reta final de poder manter o mesmo equilíbrio comportamental, são três jogos que podem nos trazer dois títulos enormes. Eles terão tempo para descansar depois, mas agora é um período de consagração - completou.