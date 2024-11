Atlético-MG x Botafogo: Conmebol divulga público; veja quem será maioria

O Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, será o placo da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, na tarde deste sábado (30). Para o confronto, que começa às 17h (de Brasília), 70 mil ingressos foram vendidos. Segundo a Conmebol, responsável pela competição, a torcida do Glorioso estará em maior número no estádio.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️ Torcedores de Atlético-MG e Botafogo se provocam antes de final da Libertadores

Essa é a primeira vez que o Botafogo está na decisão da competição. Para chegar ao duelo contra o Galo, a equipe do técnico Artur Jorge deixou para trás Palmeiras, São Paulo e Peñarol na fase eliminatória.

Já o Atlético-MG vai em busca do bicampeonato. Em 2013, com Ronaldinho, Jô e companhia, conquistou a taça pela primeira vez, batendo o Olimpia, do Paraguai, na decisão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Monumental de Nuñez será o palco de Atlético-MG x Botafogo, pela final da Libertadores (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

Como chegam as equipes para a final da Libertadores?

O Botafogo vem de uma grande vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1 o que garantiu a liderança novamente no Campeonato Brasileiro, aumentando as expectativas do torcedor do Fogão para a final da Libertadores. Por outro lado, o Atlético-MG não venceu os últimos cinco duelos em que disputou pela Brasileirão - duas derrotas e três empates - e chega em um clima de tensão para enfrentar os cariocas.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG: Everson; Junior Alonso, Battaglia, Lyanco; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana, Paulinho, Hulk; Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

continua após a publicidade

BOTAFOGO: John, Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Thiago Almada e Luiz Henrique; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.