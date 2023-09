O Palmeiras pode se tornar o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Vencedor em 1999, 2020 e 2021, o

Verdão tem sido um dos times mais bem-sucedidos do continente nos últimos anos e busca quebrar a barreira dos três títulos, alcançada também por outros quatro clubes do Brasil. Além disso, assim como o Inter, pode igualar o Boca com três conquistas no século XXI.