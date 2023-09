Qual elenco vale mais? Veja comparativo entre os times milionários de Fluminense e Inter

Quando comparamos o valor dos prováveis titulares, no entanto, a vantagem é do Inter. Os 11 colorados que devem iniciar a partida somam € 45,95 milhões (R$ 242 milhões) em valor de mercado, enquanto os 11 tricolores juntos valem € 40,25 milhões (R$ 212 milhões).



Jogadores mais valiosos



De todos os jogadores envolvidos no confronto, o mais valioso é o volante André, do Fluminense. De acordo com a Pluri, ele está avaliado em € 15 milhões. Em seguida, aparecem Wanderson (Inter/€ 9 milhões), Jhon Arias (Flu/€ 8 milhões) e Vitão (Inter/€ 7,5 milhões).